Das katholische Kreisbildungswerk veranstaltet am kommenden Montag, 30. Dezember, von 16 Uhr an eine Waldweihnacht mit Meditation und gemeinsamem Singen an der Pestkapelle in Wackersberg. "Spüren Sie in einer besinnlichen Stunde mit Pfarrer Leo Sobik und Johann Schwedt Weihnachten nach", heißt es in der Einladung dazu.