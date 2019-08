6. August 2019, 22:10 Uhr Wackersberg Diebe erbeuten Spezialmaschinen

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Montagvormittag einen abgelegenen Baucontainer in Oberfischbach aufgebrochen und dabei offenbar fette Beute gemacht. Laut Polizei befanden sich in dem Container hochwertige Spezialmaschinen. Diese gehören einer Firma, die in Wackersberg derzeit mit dem Verlegen von Internetkabeln beschäftigt ist. Der geschätzte Wert der Maschinen liegt bei 9700 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Tatorts auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08041 / 76 10 60 zu melden.