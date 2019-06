17. Juni 2019, 20:59 Uhr Vorübergehend geschlossen Toilette am Tölzer Parkhaus wird saniert

Nachdem im vergangenen Jahr die öffentlichen Toilettenanlagen im Tölzer Bürgergarten und am Waldfriedhof erneuert wurden, ist jetzt die am Parkhaus in der Bockschützstraße an der Reihe. Das erklärt die Stadt in einer Pressemeldung. Bereits seit 11. Juni laufen die Arbeiten, weshalb die Anlage vorübergehend geschlossen ist.

"Das System der vandalismussicheren und selbstreinigenden Toilette hat sich für den öffentlichen Raum bewährt", erklärt Bürgermeister Josef Janker (CSU). "Deshalb haben wir uns entschieden, auch an diesem für Einheimische wie Besucher zentralen Platz die WC-Anlage entsprechend zu sanieren. Es ist uns bewusst, dass die Sperrung jetzt im Sommer problematisch ist. Doch lässt sich eine derartige Baumaßnahme nur außerhalb der Frostperiode umsetzen. Darüber hinaus müssen wir uns in unserer Zeitplanung an den Kapazitäten der Fachfirma orientieren", sagt der Tölzer Rathauschef.

Geplant ist der Einbau von zwei Toilettenkabinen, eine davon barrierefrei und mit Wickeltisch. Vor dem Einbau der Fertigmodule erfolgt eine Sanierung des gesamten Innenbereichs des Hauses. Außen wird die Fassade renoviert und durch eine neue Lampentechnik ergänzt. Zudem erneuert die Stadt Bad Tölz den Monitor als zentrale Informationsstelle. Für die gesamte Sanie-rung sind 250 000 Euro im Haushalt eingeplant. Mit dieser Baumaßnahme setzt die Stadt ihren Plan weiter um, sukzessive die öffentlichen Toiletten in der Stadt zu erneuern. Im nächsten Jahr soll die Anlage am Zentralen Omnibusbahnhof folgen.