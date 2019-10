Welche Bedeutung haben Bahnhöfe in unserer Gesellschaft? Welche Rolle könnten sie in Zukunft spielen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines Vortrags, zu dem Anette Völker-Rasor am Dienstag, 15. Oktober, ins evangelische Gemeindehaus (Karl-Steinbauer-Weg 5) nach Penzberg einlädt. Seit dem 19. Jahrhundert sei der Bahnhof ein Treffpunkt der bürgerlichen Gesellschaft, heißt es in der Einladung. "Architektonisch galt er als Kathedrale der Moderne. Künstlerisch wurde er von Literatur und Film als ein beliebter Schauplatz genutzt." Und heute? Die Initiatoren des "Bürgerbahnhofs" Leutkirch reklamieren für sich, dieses Wort erfunden zu haben. Tatsächlich ist es neu, dass Bürger die Verantwortung für Bahnhöfe übernehmen und deren Funktionen verändern. Anette Völker-Rasor zeigt an einigen Beispielen das Spektrum der Möglichkeiten auf. Veranstalter ist die Volkshochschule Penzberg. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.