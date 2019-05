27. Mai 2019, 16:47 Uhr Vortrag Versoffen, rauf- und streitsüchtig: der Oberbayer

Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler entlarvt literarische Klischees.

Von Arnold Zimprich

Klischees sind so hartnäckig, wie die Bayern es sind. "Das bairische Volk trinkt sehr, macht viel Kinder, ist etwas unfreundlicher und eigensinniger, wie es geht bei Leuten, die nit viel hinaus kommen", schreibt Aventinus im 15. Jahrhundert. "Der gemeine Mann sitzt Tag und Nacht beim Wein, schreit, singt, tanzt, kartet, spielt, mag Wehr tragen, Schweinsspieß und lange Messer!" Speziell dem Oberbayern wurden in den vergangenen drei Jahrhunderten zahlreiche Klischees angedichtet, weiß Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler. Und das auch von Weltliteraten wie Thomas Mann. Im Rahmen der aktuellen Ausstellung "Heimat. Gesucht. Geliebt, Verloren" im Kloster Beuerberg eröffnete Göttler am Samstag eine Vortragsreihe über den Heimatbegriff, wobei er der literarischen Klischeepflege nachspürte.

Den Beginn einer regelrechten Diskriminierung verortet Göttler bereits im 15. Jahrhundert beim Historiker Aventinus. Warum Aventinus dieses Urteil gefällt habe, man wisse es nicht genau, sagt er. Vermutlich beruhe es auf Einzelbegegnungen. Göttler spannt den Bogen zum bayerischen Volksdichter Ludwig Thoma, der recht derb über seine Landesgenossen vom Leder zog. In "Agricola" schreibt er eine Wirtshausszene: "Vor dem Beginn des Kampfes wird der Schlachtgesang erhoben. Es ist nicht, als ob Menschenkehlen, sondern der Kriegsgeist also sänge." Und weiter: "Der Schilde bedienen sie sich nicht. Als natürlicher Schutz gilt das Haupt, welches dem Angriff des Feindes widersteht und den übrigen Körper schirmt."

Auch Heimito von Doderers Urteil fällt nicht eben schmeichelhaft aus: "Die bayerische Bevölkerung zerfällt in zwei Teile, einen kleineren und einen weitaus größeren. Den ersten bilden die, welche von Beruf Metzger sind. Den zweiten jene, die nur so aussehen!" Über die Jahre sei der Eindruck des grobschlächtigen, raufsüchtigen und engstirnigen Oberbayern regelrecht kultiviert worden, erläutert Göttler. Klischees wie das des "gscherten" Dachauers hielten sich hartnäckig, da sie von Musikkapellen, Bauerntheatern und Kabarettisten aufgriffen und transportiert würden. Da ist es wenig tröstlich, dass sich mit Oskar Maria Graf, Ludwig Steub, Heinrich Noé, Victoria von Butler und Lorenz von Westenrieder, um nur einige wenige zu nennen, auch Literaten finden, die diese speziell über Altbayern hereinbrechende Häme zurückweisen.

Doch wie verfestigen sich so dümmliche Verallgemeinerungen? Göttler unterteilt die Klischees in Heterostereotype, also Stereotype, die man einer anderen Volks- oder Menschengruppe andichtet, und Autostereotype, die man sich selbst zuschreibt. Als Beispiel nennt er Ortsnamen wie zum Beispiel Übelmanna bei Altomünster, Deppenhausen bei Ehingen oder das ehemalige Satanshausen, das - zum Glück für die Einwohner - seit geraumer Zeit Michaelskirchen heißt. Allesamt Ortsnamen, die den Einwohnern von konkurrierenden oder übelwollenden Nachbarortschaften übergestülpt wurden.

Das berühmt-berüchtigte Haberfeldtreiben, eine speziell im Miesbacher Raum über Jahrhunderte praktizierte Form der Selbstjustiz, dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben, dass die Oberbayern als besonders derbe, grobschlächtige und gewalttätige Volksgruppe wahrgenommen und beschrieben wurden, so Göttler. Habe sich ein Klischee einmal verfestigt und werde in Literatur und Kultur transportiert, beeinflusse es die Wahrnehmung - und das über lange Zeit hinweg. Viele Klischees haben sich erst im 19. Jahrhundert verfestigt: Ob Sprache, Trachten oder Essen - vieles, was wir heute als uralt wahrnehmen, fuße im 19. Jahrhundert. So gibt es das Oktoberfest erst seit 1810, die Weißwurst wurde 1857 erfunden und der Marienplatz heißt erst seit 1854 nicht mehr Schrannenplatz.

Wie sieht es mit dem oberbayerischen Klischee heute aus? Göttler macht Serien wie "Dahoam ist Dahoam" oder die Sendungen mit dem ehemaligen Biermösl-Blosn-Mitglied Christoph "Stofferl" Well dafür verantwortlich, dass das Oberbayern-Klischee fleißig weiter transportiert wird. Nicht zuletzt dürfte auch das "Mia san mia" eines bekannten oberbayerischen Fußballvereins dazu beitragen, dass die Oberbayern als in sich geschlossene, homogene Menschengruppe mit eigenen Riten und Regeln angesehen würden - wobei fraglich ist, ob dieser Spruch außerhalb Bayerns überhaupt verstanden wird.