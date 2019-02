10. Februar 2019, 21:54 Uhr Vortrag über Andalusien Natur und traditionsreiche Kultur

Andalusien zählt zu den schönsten und beliebtesten Regionen Spaniens. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Bad Tölz-Wolfratshausen lädt zu einem Vortrag mit vielen Bildern über eine fast 1000 Kilometer lange Fahrradtour durch Andalusien ein. Neben den großen Städten mit den Sehenswürdigkeiten wie die Mezquita in Còrdoba die Alhambra in Granada oder die Alcazaba von Màlaga führte die Fahrradtour durch einsame, eindrucksvolle Landschaften. Die Route folgte den Vias Verdes, den stillgelegten ehemaligen Eisenbahntrassen. Gastfreundschaften, Köstlichkeiten aus der spanischen Küche und sportliche Leistungen waren der Lohn für die Strapazen dieser drei Wochen langen Fahrradtour, heißt es in der Einladung. Der Vortrag findet statt am Dienstag, 12. Februar, 20 Uhr, in den Ratsstuben in Geretsried. Der Eintritt ist frei.