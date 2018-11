18. November 2018, 22:29 Uhr Vortrag Magische Bilder von Island

Island ist wild, einzigartig und mit seinen einsamen Landschaften atemberaubend schön. Erleben kann man das faszinierende Land nun bei einer Live-Mulivisionsshow in Bad Tölz: Sandra butscheike und Steffen Mender berichten am Mittwoch, 22. November, im Kleinen Kursaal über ihre Reise durch die Insel knapp unterhalb des Polarkreises. Mit VW-Bus, Jeep und zu Fuß waren Butscheike und Mender mehrere Monate in allen Landesteilen unterwegs. Mit Fotoapparat, Videokamera und Drohne haben die Beiden die überwältigende Schönheit der größten Vulkaninsel der Erde eingefangen, auf der die Naturgewalten eine unvergleichliche Vielfalt an spektakulären Landschaften geschaffen haben. Geysire, blubbernde Schlammtöpfe, heiße Quellen, unberührte Fjorde, bizarre Vulkane, unwirkliche Mondlandschaften, ausgedehnte Lavafelder, unzählige Wasserfälle und gewaltige Gletscher bestimmen das Bild Islands. Und die Nächte kürzer werden, kann man am Himmel den tanz der magischen Polarlichter sehen. Die Schau beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Touristinformation unter Telefon 08041/786715 oder an der Abendkasse. Mehr unter www.outdoorvisionen.de.