Christian Mack gewährt besondere Einblicke in den Freskenhof und den Restauratoren-Alltag in Ober-Eglfing

Das prächtige, im Jahr 1762 erbaute Gebäude in Ober-Eglfing ist kein Museum, sondern ein Wohnhaus mit Werkstatt für die Familie Mack. Der Denkmalverein Penzberg konnte nun Christian Mack für einen Vortrag gewinnen, in dem er ganz besondere Einblicke in den Freskenhof und den Restauratoren-Alltag gewährt, bei dem die Trennung zwischen Beruf und Privatleben nur schwer möglich ist. Der Vortrag findet am Freitag, 30. August, von 19 Uhr an im Nebenraum der Pizzeria "Da Carmelo", Josef-Kastl-Str. 3, Penzberg, statt.