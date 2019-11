Der Linken-Bundestagsabgeordnete Andreas Wagner lädt zum dritten Themenabend in sein Geretsrieder Wahlkreisbüro ein: Am Freitag spricht dort sein Parteifreund Rolf Podlewski über "Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz". Podlewski hat bei der vergangenen Landtagswahl im Landkreis Weilheim-Schongau für die Linke kandidiert, er ist Schatzmeister im Kreisverband Oberland seiner Partei. Zum Thema Zwangsarbeit hat er einen familiären Bezug: Sein Stiefvater Walter Nabholz, so berichtet er, musste von Oktober 1944 bis zur Befreiung im März 1945 für die Nazis Zwangsarbeit in einer Kaligrube in Tiefenort (Bad Salzungen/Thüringen) leisten. Dort sollte, so Podlewski, ein Rüstungswerk aufgebaut werden, wozu es aber letztlich nicht mehr gekommen sei.

Nabholz, 1912 geboren, sei als Katholik groß geworden, seine Mutter sei zwar ebenfalls Katholikin gewesen, aber ursprünglich als Jüdin geboren worden. Daher hätten die Nazis den Sohn als "Halbjuden" eingestuft. Bis 1944 habe er keine Verfolgung erlitten, erst als er bereits zur Wehrmacht eingezogen war, sei seine in der Nazi-Terminologie "nichtarische" Abstammung registriert worden. Podlewski belegt seinen Vortrag mit Aufzeichnungen und anderen Materialien des 2016 verstorbenen Stiefvaters. Dazu zählt auch eine DVD mit einem Zeitzeugengespräch. Einleitend zu diesem Thema will Podlewski über die NS-Rüstungsbetriebe in Geretsried sprechen, so kündigt er an.

Freitag, 8. November, 19 Uhr, Wahlkreisbüro am Kirchplatz 14, Geretsried. Eintritt frei