Wer mehr über Thomas Mann erfahren möchte, ist bei Dirk Heißerer an der richtigen Adresse. Der Münchner Literaturwissenschaftler und Vorsitzende des Thomas-Mann-Forums München stellt regelmäßig Romane, Erzählungen und Essays des berühmten Schriftstellers und seiner Familie vor und führt Interessenten durch die Thomas-Mann-Bibliothek der Stadt Bad Tölz. Ein neues Kapitel schlägt Heißerer an diesem Dienstag, 24. September, mit einer Novelle von Klaus Mann auf, dem ältesten Sohn des Nobelpreisträgers.

"Klaus Manns ,Kindernovelle' (1926) - eine literarische Rache?" ist der Abend überschrieben. "Familiäre Beziehungen sind der Rahmen der Novelle", heißt es in der Einladung. Den Kern bilde eine "Kindheitsidylle", in der Klaus Mann zweifellos Autobiografisches beschreibe und sich zwischen Orten bewege, die an das Tölzer "Hotel am Wald", das Landhaus der Familie Mann und den Klammerweiher erinnerten. 1903 hatte Thomas Mann seine Liebe zu Bad Tölz entdeckt. 1908 ließ er dort ein Landhaus bauen, in dem die Familie bis 1917 die Sommer- und zum Teil auch die Wintermonate verbrachte.

Der Vortrag in der Stadtbibliothek, Hindenburgstraße 21, beginnt um 19.30 Uhr. und dauert bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro. Anmeldungen unter Telefon 08041/78 01 84 oder per Mail unter stadtbibliothek@bad-toelz.de