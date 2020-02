Vortrag in Bad Tölz

Das Kreisbildungswerk lädt für Freitag, 14. Februar, in die Franzmühle Bad Tölz, Salzstraße 1, ein zu einem Bildvortrag über Schottland. Unter dem Motto "Mehr als Whisky, Kilt und Dudelsack" erzählt Heide Willich-Lederbogen aus Uhingen von dem Land im Norden Großbritanniens, das neben lebendigen Städten und grandioser Natur auch alte Klöster und ein reiches kulturell-religiöses Erbe mit keltisch-christlichen Traditionen und Wurzeln hat. Grüne Hügel, goldene Felder und braunes Ackerland prägen das Bild der Lowlands ebenso wie die Ruinen der Abbeys und die lebendigen Metropolen Edinburgh und Glasgow. Einen Gegensatz dazu bilden die wilden, rauen und teilweise unberührten Highlands. Nach dem Vortrag von Willich-Lederbogen wird die Studienreise des Kreisbildungswerks nach Schottland vom 28. August bis zum 5. September dieses Jahres vorgestellt, bei der Interessierte die Möglichkeit haben, die Schönheiten Schottlands selbst zu erleben. Der Eintritt für den Vortrag beträgt 6 Euro. Nähere Informationen, auch zur Reise, gibt es unter der Telefonnummer 08041/6090, Fax 08041/73293 oder per E-Mail an herbert.konrad@kbw-toelz.de respektive über die Homepage unter www.kbw-toelz.de