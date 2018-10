7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Vortrag an der Kreisklinik Das künstliche Hüftgelenk

Beim Informationsabend im Casino der Kreisklinik Wolfratshausen am Dienstag, 9. Oktober, geht es von 19 Uhr an um das Thema "das künstliche Hüftgelenk". Schmerzen im Umfeld der Hüfte schränkten die Mobilität von Betroffenen und damit die gesamte Lebensqualität erheblich ein. In seinem Vortrag geht der Unfallchirurg und Orthopäde Dr. Harald Rieger, Leiter Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie in der Chirurgischen Abteilung der Kreisklinik Wolfratshausen, auf die differenzierenden Untersuchungsmethoden bei Hüfterkrankungen ebenso ein wie auf die jeweiligen Behandlungsmöglichkeiten, den richtigen Zeitpunkt einer Operation bis hin zu Fragen der Rehabilitation. Der Eintritt ist frei.