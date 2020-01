Für Stephan Bammer ist es nicht immer leicht, die Ausflüge für die gut 40 Teilnehmer der Studienreihe "Kultur, Geschichte, Heimat" des Katholischen Kreisbildungswerk (KBW) zu organisieren. Selten sind die Führer durch Museen, Kirchen oder andere Sehenswürdigkeiten geneigt, so viel Publikum auf einmal auf einen Rundgang mitzunehmen. "Bei manchen ist bei 30 Personen Schluss, es gibt auch einige, die machen schon bei 20 den Schnitt", erzählt Bammer. Da müsse man dann eben zwei Mal buchen. Ansonsten hat der Heimatforscher und Leiter der Studienreihe jedoch kaum Probleme mit seinem Projekt. Die Teilnehmer an den Kultur-Semestern seien inzwischen "wie eine große Schulklasse, das ist relativ leicht zu handhaben". Für sie stehen im Frühjahr wieder vier Vorträge und zwei Exkursionen auf dem Lehrplan.

Fast schon phänomenal findet Bammer, wie viel Elisabeth Hinterstocker über die Gewänder zu erzählen weiß, wenn sie vor einem Bild aus einem lange vergangenen Jahrhundert steht. "Sie weiß alles", sagt er. Die Leiterin des Tölzer Stadtmuseums stellt die Ursprünge der Tölzer Muster und Textilien am Mittwoch, 5. Februar, im Sparkassencenter in Bad Tölz vor. Dabei spricht sie auch über Modetrends vom Barock bis zur Gründerzeit. "Was trägt die schöne Tölzerin? Kostümstudien einmal anders!", lautet der Titel ihres Vortrags. Beginn ist um 9.30 Uhr.

Detailansicht öffnen Elisabeth Hinterstocker beleuchtet historische Kostüme und weiß eine Menge über die ausgestellten Bilder zu erzählen. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Die Burgenforschung war in der Studienreihe bislang noch kein Thema gewesen. Das ändert sich jetzt. Der Archäologe und Grabungsleiter Bernhard Ernst referiert über die Burg Falkenstein am Inn, die nahe Brannenburg am oberbayerischen Alpenrand liegt. Die Wehranlage wird derzeit saniert. In dem Vortrag am Mittwoch, 19. Februar, geht es vor allem um die 2017 geborgenen Fundstücke. Beginn ist um 9.30 Uhr im Sparkassencenter.

Bauernhäuser, Barockkirchen, Altstadt-Ensembles, Klöster: Der Landkreis ist reich an historischer Bausubstanz. Dies zeigt Architektin und Denkmalpflegerin Kaija Voss am Mittwoch, 4. März. Ihr Vortrag mit dem Thema "Architektur sehen lernen - Denkmale im Landkreis" beginnt um 9.30 Uhr im Sparkassencenter. Und dann ist auch die Gründerin der Studienreihe zu Gast: Kulturführerin Barbara Schwarz referiert über "Die Isar und ihre Zuflüsse" am Mittwoch, 18. März, 9.30 Uhr, im Gasthaus Binderbräu in Bad Tölz. Begleitet wird sie von ihrer Tochter Stephanie Schwarz an der Harfe. "Es ist vor allem für unsere langjährigen Teilnehmer schön, dass Barbara Schwarz wieder dabei ist", sagt Bammer.

Die beiden Exkursionen hat er diesmal ans Ende des Semesters geschoben, vornehmlich wegen des milderen Wetters. Der erste Ausflug führt am Mittwoch, 1. April, mit der Bahn nach Schaftlach. Abfahrt ist um 9 Uhr am Tölzer Bahnhof. Die erste Station in Schaftlach ist die Pfarrkirche Heilig Kreuz, die ein ottonisches Kreuz beherbergt. Die Linde für den lebensgroßen Christus-Korpus wurde nachweislich um das Jahr 970 gefällt. Danach werden die Teilnehmer mit dem historischen Triebwagen VT 27 der Tegernseebahn abgeholt. Heino Seeger, Geschäftsführer und passionierter Eisenbahner, stellt die Tegernseebahn und ihre Geschichte vor. Der alte Triebwagen biete nur 25 Sitzplätze, sagt Bammer. "Notfalls müssen einige stehen."

Detailansicht öffnen In ihrem Vortrag "Architektur sehen lernen - Denkmale im Landkreis" zeigt die Architektin und Denkmalpflegerin Kaija Voss, wie reich die Stadt doch an geschichtsreichen Bauten ist. (Foto: Fotos: Neubauer/Pöstges)

Berg am Starnberger See ist das Ziel der zweiten Exkursion am Freitag, 24. April. Die Teilnehmer begeben sich dort auf die Spuren des Schriftstellers Oskar Maria Graf. In der Gemeindebücherei - der ehemaligen Schule, in die Graf ging- rezitieren Josef Kloiber, Martin Regnat und Georg Unterholzner ausgewählte Texte des bayerischen Autors. Beginn ist um 10 Uhr. Die Kulturjournalistin Katja Sebald führt die Teilnehmer am Nachmittag durch Berg und zeigt ihnen, wie sich Erzählungen von Graf an Familiennamen und noch bestehenden Gebäuden verorten lassen. Der Rundgang beginnt um 14 Uhr.

Wer an der Studienreihe teilnehmen möchte, kann sich ab sofort beim KBW anmelden, Telefon 08041/60 90, E-Mail: info@kbw-toelz.de. Das Studienhalbjahr kostet 150 Euro für Einzelpersonen, 280 Euro für Paare. KBW-Managerin Ursula Menke weist ausdrücklich darauf hin, dass nur das ganze Semester gebucht werden kann, nicht eine einzelne Veranstaltung.