18. September 2018, 22:02 Uhr Vorsicht vor Behinderungen Bundesstraße 472 halbseitig gesperrt

In Bad Heilbrunn müssen die Autofahrer auf der Bundesstraße 472 bis zum Donnerstag, 20. September, nochmals mit Behinderungen rechnen. Wie das Tölzer Landratsamt mitteilt, wird die B 472 zwischen dem Kreisverkehr und der neuen Unterführung neu asphaltiert. Deshalb ist die Straße nur einspurig freigegeben, der Verkehr wird über Ampelanlagen geregelt. Die Bushaltestellen können während dieser Abschlussarbeiten nicht angefahren werden. Sie werden in die Ortsmitte, respektive an das Ostfeld verlegt. Am Kreisverkehr ist die Ein- und Ausfahrt aus der Birkenallee nicht möglich. Laut Landratsamt ist die Bundesstraße von Freitag, 21. September, an ganz geöffnet, die Bushaltestellen stehen dann wieder allesamt zur Verfügung.