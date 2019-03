10. März 2019, 21:49 Uhr Vorhang auf in Gelting Wenn die Kunst das Leben imitiert

Die Brauchtumsgruppe Gelting feiert vor rund 100 Zuschauern Premiere des Theaterstücks "Hohes Gericht" von Monika Starke. Die drei skurrilen Einakter sind inspiriert von den realen Fällen des Wolfratshauser Amtsrichters Helmut Berger

Von Nils Hannes Klotz, Geretsried

Der Kopf des im roten Trikot gekleideten Fußballers ist mit einer weißen Binde umwickelt. Ihm gegenüber sitzt ein Schiedsrichter, sein Auge ist veilchenblau. Seinen linken Arm stützt er auf eine Krücke. Als die beiden vom Amtsrichter verhört werden, erzählt der Fußballer Xaver Feistl von einer Reihe Fehleinschätzungen des Unparteiischen bei einem Spiel. Und dann entfährt es ihm: Der Schiri sei ein "blinder Maulwurf". Das aber lässt sich der Angesprochene Jakob Pfeiffer nicht gefallen. Und schon gehen sich die beiden vor den Augen des Richters erneut gegenseitig an die Krägen. Aus den Zuschauerreihen wollen manche Partei ergreifen, tumultartige Szenen spielen sich im Gerichtssaal ab.

Landwirt Franz Duftinger (Franz Wirtensohn, rechts im Bild) landet vor Richter Helmut Bergmoser. Ihn hatte Atze Kanopke verklagt. (Foto: Hartmut Pöstges)

Eine Szene, wie sie durchaus so oder so ähnlich schon einmal hätte ablaufen können. In diesem Fall aber war sie inszeniert, wenn auch vom realen Leben inspiriert: Am Freitag spielte die Brauchtumsgruppe Gelting im Kindergartensaal erstmals den Dreiakter "Hohes Gericht" vor rund 100 Zuschauern. Monika Starke, Spielleiterin und Autorin des Stücks, konnte am Auftakt für die noch zehn weiteren Spieltermine krankheitsbedingt nicht beiwohnen.

Das Vorwort übernahm daher Paul Wenus, Zweiter Vorsitzender der Brauchtumsgruppe. Stolz wies er darauf hin, dass die Theatergruppe bereits mit ihrem 42. Stück auf der Bühne stehe.

Atze Kanopke (verkörpert von Jörg Zietzk). (Foto: Hartmut Pöstges)

In drei Einaktern spricht Richter Bergmoser, gespielt von Konrad Mayr, an diesem Abend Urteile. Inspiriert ist das Werk von den oftmals skurrilen Fällen des realen Wolfratshauser Amtsrichters Helmut Berger. In "Fair Play" etwa geraten Spieler, Schiedsrichter und Fans aneinander. Der Angeklagte Xaver Feistl, gespielt von Tobias Holzer, erklärt dem Richter den Verlauf des Fußballspiels, in dem es zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Schiedsrichter Pfeiffer (Kurt Becker) gekommen ist. Im Hintergrund machen sich Fußballfans ihrem Ärger Luft. Als Spieler und Schiri im Gerichtssaal erneut handgreiflich werden und von den Zuschauerplätzen des Gerichts ein Spieler der gegnerischen Mannschaft dem großen und wohlbeleibten Xaver Feistl auf den Rücken springt, ist das Gelächter im Publikum groß. Richter Bergmoser beendet den Konflikt. Der Angeklagte weist den emotionalen Ausfall als seltene Ausnahme zurück, er sei ein sehr sensibler Mensch. Aber seine Mannschaft sei um den Sieg "beschissen worden". Der Richter verurteilt ihn dennoch zu einer Geldstrafe. Bevor der Vorhang sich schließt, stehen der Schiedsrichter und ein Spieler des gegnerischen Vereins auf der Bühne. Hämisches Lachen - ihr Plan scheint aufgegangen. Für sein parteiisches Pfeifen erhält Jakob Pfeiffer einen Kasten Bier und 120 Euro.

Richter Helmut Bergmoser, gespielt von Konrad Mayr. (Foto: Hartmut Pöstges)

Dass die Schauspieler Spaß haben, merkt man ihnen an: Vereinzelt kommt es zwischen ihren Einsätzen zu kleinen Pausen. Der Text sitzt noch nicht an jeder Stelle. Doch die Akteure nehmen es gelassen. Das kommt auch beim Publikum an. Geboten bekommt es an diesem Abend kurzweilige Unterhaltung. Gerichtliche Alltagsfälle sind in ihrer Absurdität für die Bühne humorvoll aufbereitet - ohne überraschende Wendungen, aber amüsant. In den Pausen sorgt eine Blaskapelle bei Bier und Würstl für die passende Atmosphäre.

Im zweiten Akt "Landluft" scheint es unangenehm zu riechen. Die Protokollantin Luisi Wimmer (Liesl Schelle) läuft mit Mundschutz durch den Gerichtssaal und sprüht Duftspray in die Luft. Dann kommen Kläger und Angeklagter in den Raum. Das Publikum ist belustigt über den markanten Kleidungsstil der beiden. Franz Duftinger (Franz Wirtensohn) spielt mit Lederhose und grüner Weste den Landwirt. Kläger Atze Kanopke (Jörg Zietzke) ist wohlhabender Cabriofahrer. Daraus macht er keinen Hehl: Lässig trägt er Halskette, goldene Armbanduhr und ein geblümtes Sommerhemd. Seine Augen verbirgt er hinter einer getönten Sonnenbrille. Begleitet wird Kanopke von seiner Freundin Tschaki (Carina Sappl), die er abwechselnd mal "Perle", mal "Tussi" nennt. Atze Kanopke schildert dem Richter das Überholmanöver, bei dem Franz Duftinger die Straße blockiert und schließlich die Gülle auf seinen Wagen abgelassen habe. Das seien höchstens ein paar Spritzer gewesen, erwidert Duftinger und sagt, dass er versehentlich an den Hebel für die Gülle gekommen sein müsse. Wie zu erwarten wird der Landwirt zu einer Strafzahlung verurteilt. Analog zum ersten Akt schließt der zweite Akt mit einer leicht schablonenhaften Pointe: Atze Kanopke und Franz Duftinger schlagen ein. Es ist Versicherungsbetrug.