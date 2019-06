11. Juni 2019, 21:55 Uhr Vorgezogener Termin Sonnwendfeier in Irschenhausen

Bald ist es wieder soweit: Am Freitag, 21. Juni, ist Sonnenwende, auch Solstitium (lateinisch für "Sonnenstillstand") genannt. Der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres markieren auf der Nordhalbkugel den astronomischen Sommerbeginn. Ein bisschen vorzeitig lädt der Trachtenverein Isarlust Irschenhausen zur Sonnwendfeier nach Irschenhausen ein - nämlich am Freitag, 14. Juni. Beginn ist um 20 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Irschenhauser Blasmusik. Auch an Essen und Trinken wird es nicht mangeln.

Treffpunkt ist um 19.45 Uhr am Gasthaus Rittergütl. Von dort aus gehen alle Vereinsmitglieder und Gäste gemeinsam zur Wiese oberhalb vom Stocker Weiher, wo das Fest stattfindet. Ausweichtermin bei schlechter Witterung ist Samstag, 15. Juni. Aktuelles wird in der Tagespresse oder im Internet unter www.isarlust.irschenhausen.de bekannt gegeben. Der Trachtenverein freut sich wie immer auf zahlreiche Besucher, die gemeinsam die Sonnenwende feiern wollen.