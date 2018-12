17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Vorfahrt missachtet Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein 26-jähriger Wolfratshauser hat auf der Staatsstraße nach Achmühle am Sonntagabend einen Verkehrsunfall mit sieben Verletzten ausgelöst. Beim Abbiegen auf den Zubringer zur Garmischer Autobahn A 95 kollidierte sein Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. In beiden Autos saßen mehrere Beifahrer. Keiner musste allerdings im Krankenhaus behandelt werden. Der junge Mann war gegen 18.50 Uhr mit zwei Mitfahrern unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, hat er das entgegenkommende Auto eines 59-jährigen Mannes aus Berg beim Abbiegen übersehen. In dessen Wagen saßen noch drei weitere Personen. Die beiden Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 23 000 Euro. Für den jungen Wolfratshauser hat der Zusammenstoß ein Nachspiel. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Laut Polizei hat er die Vorfahrtsregeln nicht beachtet.