7. Januar 2019, 21:50 Uhr Vorbildlich Energiehelden gesucht

Bewerbungen für den Bürgerpreis sind noch bis 15. Januar möglich

Bayernwerk und Regierung von Oberbayern suchen Energiewende-Projekte mit Vorbildcharakter. Noch bis zum 15. Januar läuft die Bewerbungsfrist für den Bürgerenergiepreis, der mit 10 000 Euro dotiert ist und in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben wird.

Interessierte aus der Region Oberbayern sind aufgerufen, sich direkt beim Bayernwerk für den Preis zu bewerben. Gewinnen können Privatpersonen, Vereine, Kindergärten oder Schulen, die mit pfiffigen und außergewöhnlichen Ideen und Maßnahmen einen Impuls für die Energiezukunft geben. "Der Bürgerenergiepreis richtet sich an alle, die einen Beitrag für die lokale Energiezukunft leisten", erklärte Ingo Schroers, Leiter Kommunalmanagement beim Bayernwerk, beim Auftakt. Eingereicht werden können Projekte, die entweder in Planung sind, im laufenden Jahr begonnen haben oder aufgrund ihrer inhaltlichen Qualität nach wie vor Bestand haben. Ausgeschlossen sind Projekte von Gewerbebetrieben, die deren eigentlichen Geschäftszweck unterstützen.

Walter Jonas, Regierungsvizepräsident von Oberbayern, rief zum Start der Bewerbungszeit zur Teilnahme am Bürgerenergiepreis auf: "Der Bürgerenergiepreis Oberbayern bringt zum Ausdruck, dass sich Energiesparen und der effiziente Umgang mit Energie nicht nur lohnen, sondern dieses vorbildliche Engagement für die Energiewende auch belohnenswert ist. Ich hoffe, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Projekte eingereicht werden, von denen eine Multiplikatorenwirkung ausgeht und die zum Nachahmen anregen." Für eine hohe Teilnehmerzahl setzt der Regierungspräsident auf die Ideenvielfalt der oberbayerischen Bewerber.

Der Bürgerenergiepreis wird regelmäßig sowohl in Oberbayern als auch in den Regierungsbezirken Niederbayern, Unterfranken, Oberfranken und in der Oberpfalz vergeben. Videos der bisherigen Sieger sind im Bayernwerk-Kanal auf YouTube zu finden. Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen zum Bürgerenergiepreis sind im Internet unter www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis zu finden. Aus allen Einsendungen wählt eine Jury drei Preisträger aus.