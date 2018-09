16. September 2018, 22:04 Uhr Vorbereitung in Geretsried Wahl des Kirchenvorstands

Im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag, 30. September, findet um etwa 10.30 Uhr in der Petruskirche eine Gemeindeversammlung statt. Es geht um die Kirchenvorstandswahlen, die am 21. Oktober stattfinden. In der Versammlung stellen sich die Kandidaten vor.