Knapp sechs Monate vor der Kommunalwahl zeichnet sich in Wolfratshausen die Gründung einer neuen politischen Gruppierung ab. Der frühere Bürgermeister Helmut Forster bestätigt, dass er mit Ablauf der Wahlperiode die Bürgervereinigung Wolfratshausen verlassen und bei der Wahl zum Stadtrat nächstes Frühjahr mit einer eigenen Kandidatenliste antreten wird.

Zu den Gründen will sich Forster noch nicht näher äußern. Er verlasse die Bürgervereinigung (BVW), die mit Klaus Heilinglechner in Wolfratshausen derzeit auch den Bürgermeister stellt, aber keineswegs im Streit. "Da gibt es kein böses Blut", sagt Forster. Er habe die Bürgervereinigung selbst mitgegründet und werde dieser bis zur Kommunalwahl auch treu bleiben. "Alles andere wäre nicht mein Stil", so Forster. Trotzdem habe er beschlossen, sich eine neue politische Heimat zu suchen.

Bei diesem Vorhaben bekommt Forster prominente Unterstützung - vor allem aus Reihen der CSU. Ihm angeschlossen haben sich bereits der frühere CSU-Fraktionschef Manfred Fleischer und Richard Kugler, der als parteifreier Stadtrat derzeit ebenfalls noch der CSU-Fraktion angehört.

Anders als Forster macht Kugler keinen Hehl aus seinen Beweggründen. Im Stadtrat sei zuletzt viel geklüngelt worden, sagt er. Die Surfwelle zum Beispiel sei einfach so durchgedrückt worden, obwohl eigentlich eine Mehrheit gegen das Trendsport-Projekt sei. Da habe sich nur niemand mehr zu widersprechen getraut, sagt Kugler. Und auch der Stillstand beim Isar-Kaufhaus habe sich eigentlich vermeiden lassen. Es gebe in Wolfratshausen derzeit jedenfalls eine große Unzufriedenheit mit der Stadtpolitik, so Kugler. In der CSU sei die Stimmung sehr schlecht, seit Susanne Thomas im Frühjahr 2015 den Ortsvorsitz übernommen habe. "Deswegen machen wir jetzt auch nicht mehr weiter", sagt Kugler.

Nähere Informationen will das Gründertrio derzeit noch nicht bekannt geben - weder zu einem möglichen Parteinamen oder der politischen Ausrichtung noch zu der Frage, ob die neue Gruppierung mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten zur Kommunalwahl im kommenden März antreten werde. Man müsse erst noch einige Formalitäten klären, sagt Initiator Helmut Forster. Voraussichtlich im Lauf des Oktobers werde man sich dann aber öffentlich äußern.

Laut Kugler hat die Gruppierung schon jetzt sehr viele Mitstreiter. Da seien nicht nur er, Helmut Forster und Manfred Fleischer. "Wir sind natürlich politische Schwergewichte", sagt Kugler. Sie hätten aber auch einen riesigen Zulauf an neuen Leuten, die den Stadtrat umkrempeln wollten.

Bürgermeister Klaus Heilinglechner dürfte all das nicht freuen. Weder dass er mit Helmut Forster einen wichtigen Getreuen und Unterstützer verliert, noch dass er bei der Kommunalwahl nächstes Frühjahr womöglich weitere Konkurrenz im Kampf um den Chefsessel im Rathaus bekommt. Forster selbst ist inzwischen zwar zu alt für den Bürgermeisterposten, aber Richard Kugler hat 2008 schon einmal kandidiert - und war da erst in der Stichwahl gescheitert.