9. September 2018, 22:04 Uhr Vor der Landtagswahl Von Bienen, Bauern und dem Brexit

Die Europa-Abgeordnete Maria Noichl fordert im Gespräch mit dem SPD-Landtagskandidaten Robert Kühn "einen neuen Vertrag zwischen Bevölkerung und Landwirtschaft" und plädiert für Härte gegenüber England

Von Wolfgang Schäl, Wolfratshausen

Sehr oft bekommt man Europa-Abgeordnete in den Ortsverbänden der Parteien nicht zu Gesicht, jetzt aber, im Vorfeld der im kommenden Jahr anstehenden Europawahlen, war MdEP Maria Noichl (SPD) auf Einladung der SPD-Ortsvereine Geretsried, Wolfratshausen und Icking in die Gaststätte Flößerei gekommen. Für Robert Kühn, der bei den Landtagswahlen im Stimmkreis 111/Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Süd für die SPD kandidiert, war Noichls Auftritt eine passende Gelegenheit zu erläutern, wo er im Falle seiner Wahl Prioritäten setzen würde - es war gewissermaßen ein Abend mit verteilten Rollen, moderiert vom Wolfratshauser SPD-Ortsvorsitzenden Peter Fasching. Er gliederte das Gespräch in die Themenblöcke Landwirtschaftspolitik, Welthandel, Brexit und Migration.

Im Block eins, dem Schwerpunkt des Abends, verwies Kühn auf das Bürgerbegehren "Rettet die Bienen, Vögel und Schmetterlinge". 50 Prozent der Bienen seien bereits bedroht, beklagte der Kandidat, der auf die offenkundig schädliche Wirkung von Neonikotinoiden in der Landwirtschaft verwies. Noichl kritisierte, dass die CSU diese Thematik ausschließlich im Landwirtschaftsministerium verhandelt sehen wolle. Das Problem gehe darüber aber weit hinaus und betreffe die Umwelt. "Die Bodenbewirtschaftung muss allen nützen, nicht nur den Landwirten", sagte Noichl. Schließlich profitierten die Bauern im großen Umfang von öffentlichen Geldern. Und die, beanstandete Noichl, würden widersinnigerweise ausschließlich nach der Größe der Anbaufläche vergeben. Hier gelte es, "einen neuen Vertrag zwischen Bevölkerung und Landwirtschaft zu schaffen", zumal sich die Besitzverteilung immer drastischer entwickle - sieben Prozent der Eigentümer nennen nach Noichls Worten mittlerweile 50 Prozent der Anbauflächen Europas ihr Eigen. Die Besitzer seien längst nicht mehr nur Bauern, sondern Konzerne und Versicherungen wie die "Münchner Rück".

SPD-Landtagskandidat Robert Kühn unterstützt das Bürgerbegehren "Rettet die Bienen, Vögel und Schmetterlinge". (Foto: Manfred Neubauer)

Dies alles ist Noichl zufolge ungesund, eine breitere Eigentumsstreuung müsse angestrebt werden, zumal es nun den Landwirten möglich sei, mehr Tiere zu halten, als Futterfläche zur Verfügung stehe. Die durch die Flächenkonzentration möglichen Fleischexporte bedrohten die Märkte in Entwicklungsländern wie Burkina Faso. Die fortschreitende Zusammenballung von Landbesitz bedeute eine Kapitalkonzentration bei den Eigentümern und sei längst "eine Lizenz zum Gelddrucken". Gegen dies alles anzugehen ist für Noichl "die ureigenste Aufgabe der SPD".

Der internationale Handel muss aus Sicht der Abgeordneten neu überdacht werden. Die Einführung von Zöllen könne sie nicht pauschal verurteilen, argumentierte Noichl, denn der totale Freihandel führe zu absurden Warentransporten quer über alle Kontinente. So sei es unsinnig, Milch und Fleisch "weltweit hin- und herzufahren", totaler Freihandel zwinge auch zu ständigem Dumping und einem Überschwemmen fremder Märkte. Somit müsse die Frage erlaubt sein, "ob der Abbau von Zöllen immer gut ist".

Maria Noichl (hier mit Robert Kühn) kritisiert, dass die CSU das Thema Bienensterben ausschließlich im Landwirtschaftsministerium verhandle. (Foto: Manfred Neubauer)

Für Härte plädierte Noichl im Kontext mit den Brexit-Verhandlungen, die bis 30. April 2019, dem Austrittstermin, abgeschlossen sein müssen. Bei denen gehe es nicht nur um offene Verbindlichkeiten Englands in Höhe von 60 Milliarden Euro, sondern auch um die Freizügigkeit von Bürgern.

Zum Thema Migration stellte Noichl fest, dass "Menschenrechte unteilbar sind", es könne nicht angehen, Helfer von Flüchtlingen "zu kriminalisieren". Es sei "unser humanistischer Auftrag zu helfen, denn alle Menschen sind gleich". Als "wichtigste "Stellschrauben" nannte Noichl die Bekämpfung der in Afrika herrschenden Korruption, die Begrenzung der Geburtenzahlen und die Förderung von Bildung. Diese drei Faktoren hängen nach Noichls Worten sehr eng zusammen.