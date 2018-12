23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Von Wolfratshausen aus Winterwanderung

Der Verein Naturfreunde Wolfratshausen lädt für Mittwoch, 26. Dezember, ein zu einer Winterwanderung. Gemeinsam geht es zu 1327 Meter hoch gelegenen Tutzinger Hütte. Interessierte treffen sich um 9 Uhr an der Beuerberger Straße in Wolfratshausen zur Fahrt nach Benediktbeuern. Vom dortigen Schwimmbad aus geht es am Lainbach entlang auf dem Wildbachlehrpfad an der Söldneralm vorbei über Serpentinen zur Tutzinger Hütte. Dort wird eingekehrt, der Rückweg erfolgt über die Kohlstattalm und den Forstweg. Insgesamt sind etwa fünf Stunden Gehzeit eingeplant. Teilnehmer sollten an Winterausrüstung und Grödel denken. Infos über Telefon 08171/78872 oder E-Mail an hugo.g@naturfreunde-wolfratshausen.de