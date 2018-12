23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Von Wolfratshausen aus Spaziergang mit Kaffee

Eine Nachmittagswanderung mit Einkehr, Kaffee und Kuchen steht für Donnerstag, 27. Dezember, auf dem Terminplan der Naturfreunde Wolfratshausen, zu der auch Gäste willkommen sind. Interessierte treffen sich um 12.30 Uhr am Parkplatz der Arbeiterwohlfahrt an der Beuerberger Straße in Wolfratshausen. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften bis zum Parkplatz an der Tattenkofer Brücke, von wo aus die Teilnehmer nach Geretsried wandern. Eingekehrt wird anschließend im Café Waldmann.