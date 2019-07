29. Juli 2019, 21:38 Uhr Von Wolfratshausen aus Naturfreunde radeln nach Fischbach

Eine Radtour von Wolfratshausen nach Fischbach unternehmen die Naturfreunde Wolfratshausen am Sonntag, 4. August. Dazu sind auch Gäste willkommen. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr auf dem Parkplatz des AWO-Heims an der Äußeren Beuerberger Straßen in Wolfratshausen. Von dort führt die Route auf dem Radweg nach Königsdorf, vorbei am Jugendhochlandlager und weiter nach Rothenrain. Die Gruppe biegt dann nach Wolfsöd ab, fährt an Unterbuchen vorbei und bei Spiegel einen kleinen Berg hinauf nach Fischbach. Nach einer Einkehr im Landgasthaus geht es über Thal, Rothenrain und Königsdorf in Richtung Bibisee, von dort nach Unterherrnhausen und Baierlach zurück in die Loisachstadt. Es wird empfohlen, einen Fahrradhelm zu tragen. Die Strecke ist 55 Kilometer lang, die Fahrzeit beträgt etwa vier Stunden. Weitere Auskünfte gibt es unter Telefon 08171/8 01 82 oder 0177-159 00 85, E-Mail: rita.h@naturfreunde-wolfratshausen.de oder online unter www.naturfreunde-wolfratshausen.de