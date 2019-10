Profis beim Krippenbau

Wer sich auf die Adventszeit einstimmen möchte, ist am Donnerstag, 31. Oktober, im Tölzer Stadtmuseum an der richtigen Adresse. Der Tölzer Krippenbauverein arbeitet im Bürgersaal an einer neuen Kulisse für die prächtige Pauer-Krippe und öffnet um 10 Uhr seine Werkstatt. Gäste sind eingeladen, den Krippenbauern, Malern und Krippenbotanikern über die Schulter zu schauen. Die Pauer-Krippe befand sich einst im Besitz des Hoftapezierermeisters von König Ludwig II. und zählt zu den Exponaten, die künftig im Stadtmuseum ins rechte Licht gerückt werden sollen - neben einer neapolitanischen Reiter-Krippe, einer Passionskrippe und eine biedermeierlichen Kastenkrippe. "Der Tölzer Krippenbauverein hat sich in großzügiger Weise bereit erklärt, uns zu helfen und das Projekt aktiv mitzugestalten", erklärt Museumsleiterin Elisabeth Hinterstocker. Derzeit nehme die Hügellandschaft des Westjordanlandes Form und Farbe an. Siegfried Schmeller und Wolfgang Friedl vom Krippenverein geben Besuchern auch Tipps für die heimische Krippe.

Musiques in Penzberg

Ein Freundschaftskonzert mit dem französischen Barockorchester Ensemble Musiques Anciennes aus Langon erklingt am Freitag, 1. November, in der Penzberger Stadthalle. Weitere Mitwirkende sind Franziska Zwink (Sopran), Nikolaus Pfannkuch (Tenor), Guillaume Delpech (Countertenor), das Kammerorchester Penzberg sowie das Vocalensemble Penzberg. Die gemeinsame Leitung haben Francois Xavier Lacroux und Günther Pfannkuch. Zur Aufführung kommen Werke von Jean-Philippe Rameau, Joseph Bodin de Boismortier, Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Außerdem wirken die Jugendkapelle unter Leitung von Simon Zehentbauer und die Young String Players unter Leitung von Pia Janner-Horn mit.

Das "Ensemble Musiques Anciennes" kommt in die Penzberger Stadthalle. (Foto: Veranstalter/oh)

Mit Paukenschlag

Joseph Haydns "Missa in tempore belli", auch bekannt als Paukenmesse, bringt das Vokalensemble Egling am Samstag, 2. November, in der Klosterkirche Schäftlarn zur Aufführung. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 beschäftigt sich das Laienensemble intensiv mit Musik aus Barock und Wiener Klassik. Zum Allerseelentag haben die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Kirchenmusiker Andreas Behrendt auch die Bach-Kantate "O Ewigkeit, du Donnerwort" ausgewählt. Als Solisten wirken mit Julia Duscher (Sopran), Veronika Sammer (Alt), Eric Price (Tenor) und Manuel Adt (Bass), es spielen Musiker der Musikhochschule München. Beginn ist um 18 Uhr. Karten zu 15/10 Euro gibt es unter vokalensemble-egling@gmx.de und an der Abendkasse.

In der Klosterkirche Schäftlarn tritt das Vokalensemble Egling auf. (Foto: Hartmut Pöstges)

Funk & Soul

Knackigen Spund, der in die Beine geht, bringt die Tölzer Formation Don't walk on the brass am Samstag, 2. November, in den Geltinger "Hinterhalt". Die achtköpfige Funk- und Soulband, die seit 1995 besteht, setzt ihren Schwerpunkt auf bläserorientierten Funk & Soul mit einer gehörigen Prise Rhythm & Blues. Die Musiker - Bernd Schneider (Gesang), Christian Danzer (Trompete), Peter Zoelch (Saxofon), Marcus Compostella (Posaune), Christian Kaps (Keyboard), Norbert Siegl (Gitarre), Stefan Zauner (E-Bass) und Jens Freyberg (Schlagzeug) - kommen aus ganz verschiedenen Stilrichtungen. Das spiegelt sich auch in ihrem vielschichtigen Repertoire. Das Konzert beginnt um 2o.30 Uhr, Karten im Vorverkauf gibt es zu 12 Euro bei Bücher Ulbrich und Intersport Utzinger in Geretsried oder unter info@hinterhalt.de

Frauen-Chor mit Pianist

Eine kurzweilige Stunde verspricht das Frauensextett Just Eve, das am Sonntag, 3. November, in der Christuskirche in Bad Heilbrunn sein Jahreskonzert gibt. Von 17 Uhr an interpretieren die Sängerinnen gemeinsam mit dem Pianisten Christoph Engel sakrale Werke mit Gospel- und Jazzelementen, aber auch emotionale Pop-Balladen wie "You raise me up". Die Leitung hat Dekanatskantorin Elisabeth Göbel. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Am Abend zuvor gastiert Just Eve in der evangelischen Erlöserkirche in Gmund (18 Uhr).

"Just Eve" - nur Evas. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Wallner & Kreuther

Zum achten Mal lässt Krimiautor Andreas Föhr seinen Kommissar Clemens Wallner und Polizeiobermeister Leonhard Kreuthner im Tegernseer Tal ermitteln. "Tote Hand" heißt der neue Band seiner Krimi-Reihe, den er am Dienstag, 5. November, in der Penzberger Buchhandlung Rolles vorstellt. Diesmal finden die beiden ungleichen Ermittler durch Zufall die Leiche von Daniel Ulrich. Er soll vor einem Jahr in Miesbach ein Auto gestohlen haben und gilt seitdem als vermisst. Doch wo sind seine Frau und sein Sohn? Schon bald gibt es mehr Fragen als Antworten und die Spurensuche beginnt. Karin Rolles verspricht eine gelungene Mischung aus Spannung und Humor, starkem Krimi und Lokalkolorit. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro, Reservierung unter Telefon 08856/4344.