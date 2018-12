16. Dezember 2018, 21:59 Uhr Von Nat King Cole bis Frank Sinatra Sterne des Jazz

"The DC Alcodas" aus Geretsried überzeugen im Hinterhalt mit großem Repertoire und einem ausdrucksstarken Gesangsduo

Von Arnold Zimprich, Geretsried

Begeisterter Applaus wogt auf, als The DC Alcodas die Bühne betreten. Im vollbesetzten Kleinkunstbühne "Hinterhalt" wird die Band von einem erwartungsvollen Publikum empfangen. Das kommt nicht ganz unerwartet, schließlich genießen sich die fünf Nachwuchsmusiker aus Geretsried nicht nur unter Kennern der Musikszene im Landkreis eine gewissen Popularität.

"Die stilistische Bandbreite der Nachwuchsjazzer umfasst neben Real-Book Standards aus den Bereichen Swing, Bebop und Cool Jazz auch eigene Arrangements von Coach Enno Strauß. Temperamentvolle Latin-Nummern und Titel aus Blues und Funk runden das Repertoire ab", werben The DC Alcodas für sich selbst auf ihrem Youtube-Channel. Dass sie es mit dieser Ankündigung mehr als ernst meinen, wird schon nach den ersten Songs klar. In zwei prall gefüllten Stunden nehmen sie das Publikum mit auf eine musikalische Reise, die keinen Zweifel an der Vielseitigkeit des Quintetts lässt.

Die Bandbreite der zwischen 20 und 24 Jahre alten Musikerinnen und Musiker rund um das Gesangsduo Sophie Kolomyjczuk und Daniel Motan, die zudem an Geige und Trompete brillieren, reicht von Irving Berlin's "Puttin' on the Ritz" über Nat King Coles "Straighten Up and Fly right" bis hin zu "My funny Valentine" von Frank Sinatra. Cole ist der heimliche sechste Mann auf der Bühne, The DC Alcodas bedienen sich gleich mehrmals seiner Stücke aus den späten 1940er bis 1960er Jahren.

Motans Stimme als vielseitig zu bezeichnen, wäre stark untertrieben. Aber erst in Kombination mit Sophie Kolomyjczuks sanftem Timbre entfalten die Jazz-, Swing- und Bebop-Stücke ihre Tiefe, ihren Kontrastreichtum und ihren Abwechslungsreichtum. Hannes Wagner begleitet Motan und Kolomyjczuk am Piano, Marius Hammerschmied zeigt überaus virtuos am Schlagzeug. Und nicht zu vergessen auch: Sebastian Baumgartner am Kontrabass. Dass Tobias Baumgartner, bei früheren Auftritten am Tenorsaxofon mit von der Partie, dieses Mal nicht auf der Bühne steht, tut der Klangintensität der Band keinen Abbruch.

Das Zusammenspiel erscheint geradezu mühelos, weshalb gar nicht ins Gewicht fällt, dass hier Nachwuchsmusiker am Werk sind. 2012 im Umfeld der Geretsrieder Groove Academy gegründet, können The DC Alcodas inzwischen auf zahlreiche Auftritte, zum Beispiel beim Geretsrieder Kulturherbst, zurückblicken. Sie haben eine wachsende Fangemeinde, was auch ein Blick aufs Publikum in Hinterhalt zeigt.

Ein Weihnachtskonzert soll es laut Ankündigung werden - daher streuen die Alcodas Songs wie "Santa Claus is Coming to Town", "The Christmas Song" von Nat King Cole und Fred Astaires "Let it Snow" ein. Die Zuhörer wiegen sich mit zu dem Sound - es fehlt nur noch der Schnee, die Nacht vor dem Hinterhalt ist zwar eiskalt, aber trocken.

In einem kurzen Intermezzo wird eine typische "Frühstücks-Situation" in der Familie von Kontrabassist Baumgartner nachgespielt, was für den ein oder anderen Lacher sorgt. Eine Verbeugung vor Familie Baumgartner und ihrer Bereitschaft, dass die Band im Keller der Familie proben darf, ist schließlich die Eigenkomposition "Breakfast at the Treegarden". Schwungvoll geht es mit "Tout le monde veut devenir un cat" aus dem Disney-Film Aristocats weiter, Sängerin Kolomyjczuk brilliert auch mit einem französischen Text.

"Es gibt da diese Partei im Landtag", wird Hannes Wagner kurz politisch, "na, ihr wisst schon welche ich meine, die mit dem Fliegenschiss. Der nächste Song ist unser Bekenntnis gegen Rechts". Mit "Bei mir bist Du schön", dem berühmten und wunderbar swingenden Stück des jüdischen Komponistenduos Secunda/Jacobs aus den frühen Dreißigerjahren, setzen die Alcodas ein politisches Statement gegen Rassismus.

"Seit ich sie kenne, haben sich The DC Alcodas unheimlich entwickelt", sagt der 24-jährige Maximilian Wagner, der selbst Bandleader der Band Max und mit den DC Alcodas schon länger bekannt ist. "Vor allem beim Zusammenspiel hat sich einiges getan, das hört sich inzwischen unheimlich harmonisch an." Die Alcodas wechseln in der Tat mühelos das Genre, zwischendrin wird mit "Black Orpheus" ein Bossanova eingestreut. Als Motan und Kolomyjczuk schließlich gemeinsam die Neoswing-Nummer "It only took a Kiss" von Big Bad Voodoo Daddy anstimmen, wird es kurz still und andächtig im Saal, so harmonisch weben sich die Stimmen ineinander.

Erst gegen 22.30 Uhr sind The DC Alcodas mit ihrer Playlist durch. "Wir haben keine Zugabe vorbereitet", haucht eine sichtlich erschöpfte Sophie Kolomyjczuk ins Mikrofon. Kurzerhand muss Hendrik Noeller, der an diesem Abend für den Ton verantwortlich ist, im Kapuzenpulli zur Gitarre greifen - und es wird eine Version des Bluessongs "Sweet Home Chicago" hingelegt, zu der, aller engen Bestuhlung zum Trotz, zum schwungvoll getanzt wird.

"Ihr wart ein großartiges Publikum", sagt ein glücklicher Daniel Motan zum Abschluss. Bleibt für die Musikszene im Landkreis zu hoffen und The DC Alcodas zu wünschen, dass die musikalische Zukunft der Combo ebenso großartig ist.