Großes Weihnachtskonzert

Die Musikschule Wolfratshausen stimmt ihre Gäste am Donnerstag, 12. Dezember, mit einem großen Festkonzert auf Weihnachten ein. Von 19 Uhr an spielen in der Loisachhalle Wolfratshausen das Orchester der Musikschule, das Gitarrenorchester, das Low Brass Ensemble, ein Blockflötentrio, die Band Puzzled Piece s sowie die Big Band. Mit dabei sind außerdem Jugendkammerchor, der Kammerchor und der Kinderchor, der Lieder und kleine Szenen aus der Weihnachtsgeschichte zum Programm beiträgt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zum Abgesang "Amusing"

Mit A-cappella-Gesang aus München beschließt der Münsinger "Freiraum" sein Kulturprogramm. Am Freitag, 13. Dezember, bringen die sechs Sänger des Ensembles Amusing noch einmal kunstvolle Stimmakrobatik und ein unterhaltsames Programm auf die Bühne. In ihren Eigenkompositionen erzählen sie unter anderem von der Liebe und den daraus resultierenden Komplikationen. Daneben präsentieren sie humorvoll aufpolierte Cover-Versionen populärer Hits der vergangenen 40 Jahre. Die beiden bisherigen Gastspiele der Gruppe im "Freiraum" wurden vom Publikum lautstark gefeiert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zum Ende des Monats schließt der Kulturtreffpunkt und soll im Frühjahr unter neuer Leitung und neuem Namen wiedereröffnet werden. Reservierung unter Telefon 08177/92 96 87 oder info@freiraum-muensing.de

Jazz mit Alma Naidu

Die junge Sängerin Alma Naidu aus München stattet am Freitag, 13. Dezember, Peter Zoelch & Friends einen Besuch im Kleinen Kursaal (Ludwigstraße 11) von Bad Tölz ab. Von 20.30 Uhr stehen dort Stücke von Duke Ellington, Cole Porter und George Gershwin, also viel Swing, Blues, Bossa Nova und Balladen auf dem Programm. Alma Naidu wurde beim Gasteig-Wettbewerb mit einem Sonderpreis für herausragende Interpretation sowie dem Publikumspreis in der Rubrik Jazz ausgezeichnet. Mit von der Partie sind außerdem Philipp Schiepeck (Gitarre), Vitaly Burtsev (Piano), Lorenz Heigenhuber (Kontrabass), Flurin Mück (Schlagzeug) und Peter Zoelch (Tenorsax, Klarinette). Der Eintritt kostet 14 Euro, Karten im Vorverkauf gibt es bei der Tourist-Information, Max-Höfler-Platz 1, Telefon 08041/78 67 15.

Detailansicht öffnen Jazz mit Peter Zoelch & Friends gibt's im kleinen Kursaal Bad Tölz. (Foto: Manfred_Neubauer)

Vierköpfiges Trio

"Musik, die nicht das Christkind stört", bringt das Trio ZAKK am Samstag, 14. Dezember, ins D'Amato im Schützenhaus nach Wolfratshausen. Mit Musette, Klezmer, Tango, Swing und durchaus auch mal etwas Besinnlichem präsentieren Heinrich Zapf, Anja Awiszus, Rainer Krüger und Markus Kugler von 20 Uhr an ein grooviges Weihnachtsprogramm. Karten zu 14 Euro gibt es im Vorverkauf in der Tagesbar im Wirth Haus und der Cafeteria der Kreisklinik Wolfratshausen sowie bei Bücher Ulbrich in Geretsried.

Zweimal "Silberpilger"

Detailansicht öffnen Die "Silberpilger" treten zweimal in Sankt Michael auf. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Gleich zwei weihnachtliche Konzerte hat der Wolfratshauser Gospelchor Silberpilger an diesem Wochenende angesetzt. Am Samstag, 14. Dezember, laden die 30 Sängerinnen und Sänger um 19.30 Uhr in die Kirche St. Michael nach Wolfratshausen ein; am Sonntag, 15. Dezember, beginnt das Konzert bereits um 19 Uhr. Unter der Leitung von Enno Strauß erklingen Spirituals und Gospelklassiker sowie internationale Weihnachtslieder. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Konzert unter Freunden

Das berühmte Petersquartett macht wieder einmal Station im Bergkramerhof. Am Sonntag, 15. Dezember, geben die vier Sänger aus St. Petersburg ein bayerisch-russisches Freundschaftskonzert im Bergkramerhof bei Wolfratshausen. Mit dabei ist auch die Moarhofer Geigenmusik von Franz Mayrhofer aus Waldram. Die Moderation übernehmen Hans Dondl und Sissi Mayrhofer. Beginn ist um 18 Uhr. Karten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf unter Telefon 08171/419 10 und beim Imbiss Baumgartner im Rathaus Icking.

"Django 3000" im Kurhaus

Nach sieben Jahren Dauerparty und Erfolgsalben wie "Hopaaa!" und "Bonaparty" macht Django 3000 am Samstag, 14. Dezember, im Tölzer Kurhaus Station. In den aktuellen Songs des Albums "Django 4000" singt Kamil Müller in seinem erdigen Slowako-Bairisch unter anderem vom allmächtigen Materialismus, der Hass-Gesellschaft ("Jeder moant, er macht es besser, kritisiert und schleift sei Messer") und von toxischen Beziehungen ("Du ziehst mich ab wie Leder vom lebendigen Leib."). Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr, Karten zu 28 Euro gibt es über München Ticket.

Adventssingen

Der Gesangverein Münsing-Ammerland lädt am Sonntag, 15. Dezember, zum Adventssingen in die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Münsing ein. Mit dabei sind die Münsinger Turmbläser, die Münsinger Sängerinnen, die Zitherpartie und der Gesangverein Münsing-Ammerland. Markus Huber führt durch das Programm. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.