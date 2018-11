7. November 2018, 13:39 Uhr Von Irschenhausen bis Penzberg Acht Tage Kultur

Drinnen oder draußen? Kunst oder Konzert? Die Empfehlungen der SZ-Redaktion für die kommende Woche

Frauenpower

Die Botschaft ist klar: "Wir fordern die Hälfte der Welt!" lautet der Titel eines Buches, das der ersten autonomen Frauenbewegung Europas gewidmet ist. Die Historikerin Michaela Karl hat die Geschichte des Kampfes der englischen Suffragetten recherchiert und beschrieben. Sie liest und erzählt Teile dieser Geschichte am Donnerstag, 8. November, im Geltinger "Hinterhalt" - "ein packendes und Mut machendes Kapitel Frauengeschichte, das zeigt, mit welchem Einsatz Frauen um die Jahrhundertwende für ihre Rechte kämpfen mussten", so Gastgeberin Assunta Tammelleo. Beginn ist um 20 Uhr.

Literarisch loslassen

Nach ihren Bestsellererfolgen "Ich hatte mich jünger in Erinnerung" und "Ich will so bleiben wie ich bin" stellt Monika Bittl am Donnerstag, 8. November, in Penzberg ihren neuen Roman "Man muss auch mal loslassen können" vor. Drei unterschiedliche Frauen stehen am Tiefpunkt ihres Lebens, schaffen es aber dennoch,einen Weg aus der Lebenskrise zu finden. Beginn in der Buchhandlung Rolles ist um 19.30 Uhr.

Willkommen bei Karin Rolles in der Buchhandlung in Penzberg. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Hits, Hits, Hits

ABBA und Rex Gildo, Frank Sinatra und Marilyn Monroe kommen am Donnerstag, 8. November, im Tölzer Kurhaus zu Ehren, wenn dort "Die größten Hits aller Zeiten" gefeiert werden. Die zweieinhalbstündige Musikshow verspricht "Top-Solisten mit internationaler Bühnenerfahrung", farbenprächtige Kostüme und ein aufwendiges Bühnenbild. Auf dem Programm stehen Ohrwürmer der Fünfziger- bis Achtzigerjahre - von deutschen Kult-Schlagern bis hin zu internationalen Evergreens. Präsentiert wird die Show von Armin Stöckl. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten zu 29,50 Euro gibt es in der Tourist-Information und über München Ticket.

Dreigesang und Dorfmusi

Ein Geheimtipp für Volksmusikfreunde: Zum Hoagartn lädt am Freitag, 9. November, der Trachtenverein Almrösl in die Schäftlarner Einkehr ein. Das Programm gestalten der Baiernrainer Dreigesang, die Staadlustige Wettlkamer, die Sceftilarer Dorfmusi, das Kirschenhofer Trio und die Kurbi Madln. Sprecher ist Anton Kometer. Beginn 20 Uhr, der Eintritt kostet 9 Euro, Reservierung unter Tel. 08104/3 35 00 98 bei Franziska Büttner.

Der Trachtenverein Almrösl lädt ein. (Foto: )

Hutkonzert

Von entspannt bis rockig reicht die Bandbreite der Geretsrieder Formation Bench2Road , die am Freitag, 9. November, einen Ausflug ins D'Amato im Schützenhaus nach Wolfratshausen unternimmt. Von 20 Uhr an laden Hubert Schenk, Rainer Adamek, Marcus Rottengatter und Egon Schäfer unter dem Motto "For friends - for fun - for free" zu Rockklassikern und Stücken von Newcomern wie Biffy Clyro ein. Eintritt frei, der Hut geht rum.

"Donikkl" gratis

Kindergarten- und Grundschulkinder dürfen am Freitag, 9. November, mit der Band Donikkl singen, klatschen und tanzen. Das Mitmachkonzert in der Aula des Geretsrieder Gymnaisums wird vom Kulturverein Isar-Loisach (KLI) im Rahmen seines "Heimat"-Programms organisiert. Dank finanzieller Unterstützung der Stadt Geretsried ist der Eintritt für alle Kinder und Eltern frei, solange es Plätze gibt. Beginn ist um 15 Uhr.

Unbekannte Meisterstücke

Kammermusik aus Böhmen und Mähren erklingt beim zweiten Abend des Ickinger Konzertzyklus am Sonntag, 11. November. Zur Aufführung kommen Werke von Ferenc Farkas (Ungarische Tänze), Antonín Dvořák (Humoreske), Václav Trojan (Volkslied-Variationen aus Tschechien), Julis Fučík (Polka), Aleš Pavlorek (Studie für Holzbläserquintett) und Ladislav Odstrčil (Tanz Suite, op. 10). Es spielt das Moravia Quintet Olmütz. Beginn in der Auferstehungskirche Icking ist um 17 Uhr. Karten zu 20 Euro gibt es im Vorverkauf unter www.konzertzyklus.de

Spanische Nacht

Südländische Leidenschaft verspricht Montserrat Suarez, am Samstag, 10. November, ins Hollerhaus nach Irschenhausen zu bringen. Von 20 Uhr an wird dort eine "Noche Flamenca" gefeiert mit Tanz, Musik und Gesang. Suarez ist eine angesehene Flamencotänzerin und wird respektvoll "Terremoto" (Erdbeben) genannt. Ihr Tanzpartner ist der Spanier Mawi de Cádiz. Musikalisch begleitet werden die beiden von dem Gitarristen Fran de Fran. Anmeldung unter Tel. 08178/4408.

"Noche Flamenca" im Hollerhaus. (Foto: Veranstalter/OH)

Hommage an STS

Als "beste STS-Coverband" kündigt sich die Chiemgauer Formation Auf A Wort an, die am Sonntag, 11. November, Austro-Pop ins Tölzer Kurhaus bringt. Von 19 Uhr dürfen sich Fans auf Hits wie "Fürstenfeld", "Großvater" oder "Irgendwann bleib i dann dort" freuen - dreistimmig gesungen von Peter Schuster, Mathias Rasch und Chris Huber. Die insgesamt sechsköpfige Band tourt mit ihrer Hommage an STS seit 2009 durch die Lande. Karten zu 21,60 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Bad Tölz und über München Ticket.