27. März 2019, 15:32 Uhr Von Irschenhausen bis Bad Tölz Acht Tage Kultur

Drinnen oder draußen? Kunst oder Konzert? Die Empfehlungen der SZ-Redaktion für die kommende Woche

Hits für Penzberg

Mit "Hits aus 100 Jahren" feiert die Musikschule Penzberg am Donnerstag, 28. März, das hundertjährige Bestehen der Stadt. Auf dem Programm stehen Schlager wie die "Capri-Fischer" und "Der Wind hat mir ein Lied erzählt", ein Medley von den Beatles, aber auch "Skyfall" von Adele. Es singen und spielen die SonPas und die Formation Taktlos, das Vocalensemble und die Jugendkapelle mit den Young String Players. Beginn in der Stadthalle ist um 19 Uhr, Eintritt frei.

Spannender Glaubenskampf

Eine fromme Muslima, eine gläubige Christin, ein gottesfürchtiger Jude, ein linker Atheist und ein eingefleischter Skeptiker finden sich gemeinsam nach einem tödlichen Anschlag im postmortalen Niemandsland wieder. Ist es die Vorhölle? Ist es der Weg ins Paradies? Diese Konstellation bildet den Ausgangpunkt des Theaterstücks "Anders als du glaubst", das die Berliner Compagnie am Freitag, 29. März, in der Stadthalle Penzberg auf die Bühne bringt. Zu dem Theaterabend laden die islamische, katholische und evangelische Gemeinde ein. Beginn ist um 20 Uhr. Karten zu 10 Euro gibt es in der Penzberger Buchhandlung Rolles oder unter islam-penzberg@gmx.de

Cello und Clooney

Martin Umbach liest im Hollerhaus. (Foto: Kulturforum München-West / oh)

Großes Programm im kleinen Hollerhaus: Im Rahmen der Ausstellung "Klang der Bilder - Seeing Sounds" von Klaus Fessmann

lädt Gastgeberin Lia Schneider-Stöckl am Samstag, 30. März, zu einem Konzert unter dem Motto "Cello meets Klangstein" nach Irschenhausen ein (Beginn 20 Uhr). Zu Gast ist Fried Dähn, Solocellist bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Der Musiker ist nicht nur in der klassischen Musik, sondern auch im Jazz und Rock zu Hause und spielte unter anderem längere Zeit mit Frank Zappa. Fessmann ist Professor am Mozarteum in Salzburg, Komponist, Pianist und Meister der Klangsteinkunst. Tags darauf liest Martin Umbach bei einer Sonntagsmatinee aus Thomas Bernhards "Alte Meister" (11 Uhr). Der Schauspieler ist bekannt aus Theater, Film und Fernsehen, hat in zahlreichen Hörfunksendungen und Hörspielen mitgewirkt und ist die deutsche Stimme von George Clooney. Anmeldung unter Telefon 08178/4408.

Musikalische Poolparty

Summer2Go nennt sich eine Geretsrieder Band, die am Samstag, 30. März, im Geltinger "Hinterhalt" auftritt. Als Special Guest tritt der Münchner Liedermacher Michi Ponert auf. Frontfrauen der fünfköpfigen Formation Summer2Go sind Andrea Bannert und Betty Baindl, die mit hawaiianischer Ukulele, afrikanischer Kalimba, indischem Harmonium, irischer Whistle oder vietnamesischer Maultrommel exotische Orte beschwören. Schlagzeug, E-Bass und E-Gitarre legen eine solide Rockbasis. Ihren Sound beschreiben die Musiker als "sonnig-sinnliche Melange aus Folk, Rock und Groove im Geiste des Siebziger-Jahre-Westcoast-Rocks". Michael Ponert stammt aus dem Münchner Norden und erzählt singend Geschichten aus dem Alltag, die oft unvermutet enden. Beginn ist um 20.30 Uhr, Karten zu 12/8 Euro gibt es im Vorverkauf bei Bücher Ulbrich und Intersport Utzinger in Geretsried, Reservierung unter info@summer2go.de

Claudia reicht's

Das gönnerhafte Lob von Männern geht Claudia Pichler gehörig auf die Nerven. (Foto: Niels P. Jørgensen)

"Ned blöd ... für a Frau!" hat Claudia Pichler ihr erstes Solo-Programm überschrieben, das sie am Samstag, 30. März, in der Tölzer Madlschule vorstellt. "Claudia ist nett, höflich, gscheit und ein hübsches Mädchen - also perfekt angepasst und dermaßen unauffällig", heißt es in der Einladung. Aber damit ist jetzt Schluss. Die "passionierte Lethargikerin" raffe sich nämlich auf, sage, was Sache ist, und greife dabei bisweilen zum Äußersten: ihrer Gitarre. Pichler hat in München über Gerhard Polt promoviert und machte erste Bühnenerfahrung im Trio Die drei Haxn mit Anni Preuß und Michael Well. Beginn in der Alten Madlschule ist um 20 Uhr. Karten zu 14 Euro gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Zauner in Bad Tölz und zu 16 Euro an der Abendkasse.

Blues & Boogie Woogie

Thomas Scheytt, zweifacher Gewinner des German Blues Award 2015, gilt als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Am Samstag, 30. März, kommt er mit Klassikern des Blues und Boogie-Woogie sowie eigenen Kompositionen in den Kleinen Kursaal nach Bad Tölz. Seit mehr als 20 Jahren ist Scheytt als Solist und mit seinem Trio Boogie Connection in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland zu Gast. Beginn 19.30 Uhr, Karten zu 17 Euro bei der Tourist-Information, Telefon 08041/ 78 67 15.

Rachsüchtige Chromosomen

Die Couplet-AG kündigt sich an: "Wir kommen - die Rache der Chromosomen" heißt ihr neues Programm, das sie am Donnerstag, 4. April, im Tölzer Kurhaus präsentiert. Regie führt diesmal Dieter Woll. Die vier Kabarettisten versprechen eine "irrwitzige Fahrt durch die menschlichen Abgründe" und am Ende eine entscheidende Erkenntnis: "Es hilft nix, du bist verwandt!" Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es unter anderem über München Ticket.