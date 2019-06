26. Juni 2019, 10:25 Uhr Von Geretsried bis Iffeldorf Acht Tage Kultur

Das "Four Bones Quartet" gastiert in der Petruskirche Geretsried.

Drinnen oder draußen? Kunst oder Konzert? Die Empfehlungen der SZ-Redaktion für die kommende Woche

Verschwendetes Essen

"Essen im Eimer - die große Lebensmittelverschwendung" heißt ein Film von Valentin Thurn, der beleuchtet, wie die Wohlstandsgesellschaft mit Essen umgeht. Die evangelische Kirchengemeinde Geretsried zeigt ihn am Donnerstag, 27. Juni, im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe "Treffpunkt Wendeltreppe". "Rund die Hälfte unserer Lebensmittel landen im Müll, oft bevor sie den Verbraucher erreichen", heißt es in der Einladung. Anschließend gibt es die Möglichkeit zur Diskussion. Beginn im Gemeindezentrum Petruskirche (Egerlandstraße 39) ist um 20 Uhr, Eintritt frei.

Poeten-Streit

Neun junge Reimspezialisten treten am Freitag, 28. Juni, in Wolfratshausen zum Poetry Slam an. Gastgeber ist das bekannte Duo Reimrausch, Christoph Hebenstreit und Mic Mehler. Mit dabei sind Korbinian Schmid, Trulla, Holger Paetz, Mate Tabula und Dave Appleson aus München, Julia Landes aus Peißenberg , Martin Hönl aus Dietenhofen, Pascal Simon aus Regensburg und Martin Geier aus Nürnberg. Musikalisch begleitet wird der Poeten-Wettstreit von dem britischen Singer-Songwriter Ryan Inglis. Beginn im D'Amato im Schützenhaus (Geltinger Straße 16) ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro.

Posaunen-Quartett

Das ungarische Ensemble Four Bones Quartet gibt am Freitag, 28. Juni, ein Gastspiel in der Geretsrieder Petruskirche. Ausnahmsweise treten die vier Posaunisten zusammen mit einem Percussionisten auf. Von 19 Uhr an spielen sie klassische und moderne Melodien. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Schattenspiel und Akrobatik

Der Musical-Theater-Circus Rio Artistik gastiert in Icking und präsentiert sein Programm "Lachland und das magische Buch der Träume". Die erste Vorstellung findet am Freitag, 28. Juni, an der Walchstadter Straße statt und beginnt um 17 Uhr. Die Akteure aus Aichach verknüpfen Akrobatik, lustige Showeinlagen, Schattenspiel und eigene Lieder zu einer Geschichte für die ganze Familie. Weitere Vorstellungen gibt es am Samstag, 29. Juni, Beginn 17 Uhr, und am Sonntag, 30. Juni, Beginn 14 Uhr. Infos unter www.rioartistik.de

Meister am Cembalo

Für Liebhaber der Alten Musik ist er ein Star: Ton Koopmann (Cembalo, Orgel) erweist den Iffeldorfer Meisterkonzerten erneut die Ehre. Am Samstag, 29. Juni, gibt er zusammen mit Klaus Mertens (Bassbariton) und dem Lassus-Kammerchor ein Konzert an den Osterseen. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach (Konzert für Cembalo und Streicher BWV 1055, "Der Friede sei mit dir" BWV 158, "Lobet den Herrn" BWV 230), Wolfgang Amadeus Mozart (Andante F-Dur KV 616, "Ave Verum" KV 618) und Georg Friedrich Händel (Kantate "Dalla guerra amorosa" HWV 102). Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Tini Mathot leider erkrankt ist und daher nicht dabei sein kann. Deshalb habe Ton Koopman auch das Programm entsprechend geändert. Beginn im Iffeldorfer Gemeindezentrum ist um 19 Uhr. Karten zu 30/25/22 Euro gibt es beim Kartenservice Iffeldorfer Meisterkonzerte (Christa Clauß, Tel. 08856/3695), unter www.iffeldorfer-meisterkonzerte.de, in der Penzberger Buchhandlung Rolles und über München Ticket.

Ein Könner an Cembalo und Orgel: Ton Koopman. (Foto: Veranstalter/oh)

Fest für den Bass

Auf den Auftakt in den höchsten Tönen folgt nun der tiefe Gegenpart: Der Kontrabassist Florian Gmelin ist am Samstag, 29. Juni, Solist bei den Schäftlarner Konzerten. Hauptwerk des Abends ist das Concertino op. 45 für Kontrabass und Streichorchester von Lars-Erik Larsson, eine moderne, gleichwohl melodische Komposition, bei der Gmelin die ganze Bandbreite seines Könnens ausspielen kann. Umrahmt wird Larsson von Joseph Haydn (Sinfonie g-moll Nr. 83) und Franz Schubert (Sinfonie Nr. 5 in B). Die Leitung hat Michael Forster. Gmelin war von 2002 bis 2008 Erster Solobassist bei den Düsseldorfer Symphonikern. Seither spielt er in derselben Position im Bayerischen Staatsorchester. Beginn in der Klosterkirche ist um 19 Uhr. Karten und Infos unter schaeftlarner-konzerte.de

Party mit MAX

Der Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen feiert sein 25-jähriges Bestehen am Samstag, 29. Juni, mit einem Kinder-, Jugend- und Familienfest unter dem Motto "Family Fun Festival". Von 11 bis 23 Uhr ist an der alten Floßlände und auf der Flussbühne ein abwechslungsreiches Programm geboten. Auf dem Sportplatz hinter dem Jugendhaus La Vida gibt es sportliche und kreative Mitmachangebote. Am Abend spielt die Nachwuchsband MAX. Als Special Guest hat sich der Schauspieler Christian Tramitz angekündigt.

Die Band "Max" spielt zum Familienfest. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Musiktheater

"Der Schatz des Pharao" steht im Mittelpunkt eines Musiktheaters, das Kinder der Grundschule Reichersbeuern in Kooperation mit der Tölzer Musikschule am Sonntag, 30. Juni, im Kleinen Kursaal von Bad Tölz auf die Bühne bringen. Die Leitung haben Annika Fritzsch-Hofmann und Elisabeth Artmeier-Mogl. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.