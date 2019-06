6. Juni 2019, 21:52 Uhr Von Geretsried aus ADFC lädt ein zu Tour mit Bademöglichkeit

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, kurz ADFC genannt, bietet für alle Interessierten eine Fahrt mit Bademöglichkeit zum Kloster Reutberg am Samstag, 8. Juni, an. Die Leitung hat Josefine Hopfes. Gestartet wird am Rathaus in Geretsried um 8.30 Uhr. Wenn der Peretshofener Berg geschafft ist, heißt es in der Ankündigung, führt die Strecke gemütlich auf wenig befahrenen Straßen über Humbach, Föggenbeuern und Sankt Leonhard nach Reutberg. "Dort kann man während der Mittagspause die schöne Aussicht genießen", schreiben die Veranstalter. Die Rückfahrt führt laut Beschreibung am Kochelsee entlang und über Kirchbichl. Insgesamt seien für die Teilnehmer der ADFC-Tour etwa 50 Kilometer und 300 Höhenmeter zu bewältigen. Anmeldung sind telefonisch möglich unter der Rufnummer 08171/64 542 oder mobil unter 0176/ 47 82 40 92.