30. Januar 2019, 14:56 Uhr Von Eurasburg bis Sindelsdorf Acht Tage Kultur

Drinnen oder draußen? Kunst oder Konzert? Die Empfehlungen der SZ-Redaktion für die kommende Woche

Musik aus Frankreich

Die Instrumentenbauer der Firma Buffet Crampon bieten 2019 erneut ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für Musikbegeisterte im Showroom in Geretsried an. Den Anfang machen am Donnerstag, 31. Januar, die international bekannten Holzbläser der Gruppe Les Bons Becs aus Frankreich. Die fünf Musiker packen ein kurzweiliges Programm, das durch viele Stilistiken führt, in eine humorvolle Show. Die Gruppe hat sich 1992 gegründet und reist mit ihrem Programm seither durch Länder auf der ganzen Welt. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung per E-Mail an event.showroom.munich@buffetcrampon.com, unter Telefon 08171/9218728 oder über die Website showroom.buffetcrampon.com erforderlich.

Rockrevue

Die Band Noisepollution spielt am Freitag, 1. Februar, im Bistro zum Trödler in Habach bei Sindelsdorf. Noisepollution präsentieren eine Rockrevue, deren Fokus auf der Musik der 1960er bis 1980er Jahre liegt. Dabei scheuen sie sich nicht vor Ausflügen in den Blues, in Country, Folk oder Jazz. Gewiefte Arrangements stehen bei ihnen fantasievollen Improvisationen gegenüber. Musikalische Leistungsschau und verkopfte Selbstdarstellung lehnen die drei Musikstudenten ab, Spielfreude, Geschmack und Kreativität ist ihr Credo. Eine exquisite Songauswahl und filigrane dreistimmige Chorarrangements machen die Band einzigartig. Einlass ist im 18.30 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Festivalfeeling

Beim Winter-Woodrock in Eurasburg treten am Samstag, 2. Februar, die Aschering Blues auf, Zundergilde liefern einen Feuershow. Ab 20 Uhr ist auf der Woodrock-Wiese zwischen Achmühle und Eurasburg zusätzlich ein buntes Programm geboten: Christbäume, welche die Besucher mitbringen können, werden verbrannt, es gibt eine Eisbar sowie Deftiges.

Offenes Singen

Das nächste Offene Singen mit Wolfgang Schiwietz in der Musikschule Geretsried findet am Montag, 4. Februar, statt. Die Sänger treffen sich von 18 bis 19 Uhr im Ingrid-Obser-Saal. Leiter Wolfgang Schiwietz freut sich über viele Teilnehmer und kündigt an: "Wir singen deutsche und internationale Volkslieder, klassische Chorsätze, Gospels, Spirituals und Musical-Melodien." Jeder ist willkommen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Es fällt ein Unkostenbeitrag in Höhe von zwei Euro an. Nähere Informationen können unter der Telefonnummer 08171/909615 oder per E-Mail an info@musikschule-geretsried.de erbeten werden.

Komödie mit Tiefgang

Die Komödie "Paulette - Oma zieht durch" von Anna Bechstein nach dem gleichnamigen französischen Kinohit von Jérôme Enrico ist am Donnerstag, 7. Februar, in der Loisachhalle in Wolfratshausen zu sehen. Wer sagt, dass Geld nicht doch glücklich machen kann? Oma Paulette muss von Grundsicherung leben, ist verbittert, bösartig und extrem rassistisch. Als der Gerichtsvollzieher auch noch die Möbel holt, reicht es. Sie nimmt ihr Leben in die Hand und wird vom Sozialfall zu einer äußerst erfolgreichen Geschäftsfrau: Paulette dealt mit Drogen. Und das ziemlich ungestört, denn wer würde so etwas schon bei einer Frau ihres Alters erwarten? Der Plot basiert auf der wahren Geschichte einer alten Dame, die in den Vorstädten von Paris Drogen verkauft, um finanziell zurechtzukommen. Die Vorstellung vom a.gon Theater München beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es im Bürgerbüro Wolfratshausen, unter www.muenchenticket.de sowie an der Abendkasse.