Bewegende Fallgeschichten

Ihr neues Buch "Wir Kinder der Gewalt" stellt die Historikerin Miriam Gebhardt an diesem Donnerstag, 26. September, in der Buchhandlung Isartal in Ebenhausen vor. In ihm beleuchtet die Autorin "wie Frauen und Familien bis heute unter den Folgen der Massenvergewaltigungen bei Kriegsende leiden". Wie Gebhardt bereits in ihrem Werk "Als die Soldaten kamen" belegte, wurden nicht nur sowjetische Armeeangehörige am Ende des Zweiten Weltkriegs zu Vergewaltigern. "Alle vier Besatzungsarmeen verübten massenhaft Verbrechen an deutschen Frauen", sagt die Historikerin, die in Ebenhausen lebt und an der Universität Konstanz lehrt. "Die Opfer dieser sexuellen Kriegsgewalt rangen oft ein Leben lang mit seelischen Problemen, Kinder, die aus den Vergewaltigungen hervorgingen, wurden quasi mit einer Erbschuld geboren, Familien litten vielfältig und zum Teil bis heute unter der belastenden Vergangenheit." Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Reservierung unter Tel. 08178/99 89 88 oder info@buchhandlung-isartal.de

Krimispaß zum Mitmachen

Um Leidenschaft und Versuchungen geht es am Freitag, 27. September, in der Reihe "Lesen... bis der Mord kommt". Zu Gast in der Stadtbibliothek Wolfratshausen sind Andreas Heineke und Moses Wolff, die ihre neuen Krimis "Monaco Horizontale" und "Versuchung á la Provence" vorstellen. "Die Künstler schlüpfen in unterschiedliche Rollen und bringen Hörspielereien vor und mit ihren Gästen auf die Bühne", heißt es in der Einladung. Zum Abschluss darf das Publikum den Autoren Satzanfänge vorgeben, die Wolff und Heineke im Sinne ihrer Ermittler zu Ende führen müssen. Beginn in der Stadtbücherei, Hammerschmiedweg 3, ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro.

Detailansicht öffnen "Lesen ... bis der Mord kommt" in der Stadtbücherei Wolfratshausen. (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

Rubinstein und Mendelssohn

Mit einem ausgefallenen Programm gastiert das Reinhold Quartett Leipzig am Samstag, 28. September, bei den Iffeldorfer Meisterkonzerten. Dietrich Reinhold (Violine), Tobias Haupt (Violine), Norbert Tunze (Viola) und Dorothée Erbinger (Violoncello), allesamt Musiker des Gewandhausorchesters Leipzig, spielen ein Quartett in d-moll von Anton Rubinstein, der zu Lebzeiten als virtuoser Pianist und Komponist gefeiert wurde. Als zweites Werk haben sie das Streichquartett a-Moll op. von Felix Mendelssohn Bartholdy ausgewählt, mit dem Rubinstein zeitweise in engem Kontakt stand. Das Konzert im Iffeldorfer Gemeindezentrum beginnt um 19 Uhr. Karten zu 30/25/22 Euro gibt es unter anderem beim Kartenservice Iffeldorfer Meisterkonzerte (Christa Clauß, Tel. 08856/36 95) oder unter www.iffeldorfer-meisterkonzerte.de

Detailansicht öffnen Das Reinhold Quartett konzertiert in Iffeldorf. (Foto: Veranstalter)

Italienische Note

Nach einer Italientournee zeigt die Neue Philharmonie München am Samstag, 28. September, in der Wolfratshauser Loisachhalle, was sie unter der Leitung von Kiril Stankow erarbeitet hat. Auf dem Programm steht unter anderem Felix Mendelssohn Bartholdys vierte Symphonie (die "Italienische") und das Oboenkonzert von Richard Strauss. Den Solopart übernimmt Lennart Höger, Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 29,40 Euro.

Detailansicht öffnen "Ich war gleich überzeugt von der Qualität des Orchesters", sagt Kiril Stankow über die Neue Philharmonie. (Foto: Veranstalter)

Neuer Farbton

Ein neuer Chor stellt sich am Samstag, 28. September, bei einem Konzert in der Geretsrieder Petruskirche vor: Farbton nennt sich das A-cappella-Ensemble, das aus Sängern und Sängerinnen im Alter von 18 bis 24 Jahren besteht und vor knapp vier Jahren aus dem Jugendkammerchor Wolfratshausen hervorgegangen ist. Bühnenerfahrung sammelten die Sänger bei Veranstaltungen der Musikschule Wolfratshausen und Chorkonzerten des Jugendkammerchors sowie bei Hochzeiten, Geburtstagen und kirchlichen Festen. Bei ihrem Auftritt in Geretsried singen sie A-cappella-Werke verschiedener Epochen. Beginn ist um 19 Uhr, Eintritt frei.

Kabarett mit Wanninger

Ihr drittes Solo-Programm "Furchtlos glücklich" präsentiert Franziska Wanninger am Sonntag, 29. September, im Kramerwirt Arzbach. Was tut man nicht alles, um glücklich zu werden? Um diese Frage kreist die Kabarettistin und wechselt zwischen ihren Bühnenfiguren hin und her - einem grantelnden Zahnarzt und einer zarten Städterin. "Wanninger gelingt es mit wenigen Charakterstrichen schwungvoll und pointiert ganze Welten zu erschaffen", heißt es in der Einladung. Beginn ist um 19 Uhr. Karten zu 18 Euro gibt es im Vorverkauf unter sabine@kkk-lenggries.de oder Tel. 08042/91 24 65.

Detailansicht öffnen Die Kabarettistin Franziska Wanninger kommt zum Kramerwirt in Arzbach. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Orientalisches Singspiel

Zum Märchensingspiel "Das Zauberwort" nach Josef Gabriel Rheinberger laden die Beuerberger Singglöckchen am Dienstag, 3. Oktober, und Mittwoch, 4. Oktober, ein. Die Aufführungen im Pfarrheim Beuerberg beginnen jeweils um 19 Uhr. Die Kinder, die zwischen fünf und elf Jahre alt sind, entführen ihre Gäste in den Orient und erzählen das Märchen von Kalif Storch. Am Klavier werden sie von dem Münchner Organisten Stefan Moser und Wolfgang Neumeier aus Königsdorf begleitet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.