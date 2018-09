5. September 2018, 12:24 Uhr Von Beuerberg bis Bad Tölz Acht Tage Kultur

Drinnen oder draußen? Kunst oder Konzert? Unsere Empfehlungen für die kommende Woche

Tschuschen am See

Ethno-, Balkan- und Weltmusik bringt die Wiener Tschuschenkapelle am Donnerstag, 6. September, nach Seeshaupt. Das Konzert am in der Seeresidenz Alte Post beginnt um 20 Uhr. Die Formation ist bekannt für ausgelassene Konzerte und musikalische Originalität. Seit 27 Jahren sieht sich die fünfköpfige Band als Botschafter der Kulturen aus Österreich und den Balkanländern. Das Repertoire der Wiener setzt sich aus traditionellen und selbstkomponierten Balkan-Liedern, Serenaden des Mittelmeeres, türkisch-arabisch-orientalischen Weisen, griechischem Rembetiko und bosnischer Sevdalinka zusammen. Der Eintritt kostet 25 Euro, Reservierung unter Telefon 08801/91 40 oder www.seeresidenz-alte-post.de, Karten gibt es auch über München Ticket.

Zoelch & Pichl & Engel

Peter Zoelch hat am Freitag wieder "special guests". (Foto: Harry Wolfsbauer)

Der Pianist Bernhard Pichl und Bassist Rudi Engel sind am Freitag, 7. September, die "special guests" in der Tölzer Reihe "Peter Zoelch & friends". Beide kommen aus Würzburg, wo sie an der Hochschule für Musik Professuren im Fachbereich Jazz innehaben. Im kleinen Kursaal von Bad Tölz spielen sie Jazzstandards, die man vielleicht von Stan Getz, Benny Goodman und Duke Ellington kennt. Mit von der Partie sind außerdem Stephan Eppinger am Schlagzeug und natürlich Gastgeber Peter Zoelch (Saxofon, Klarinette). Zu seinen abwechslungsreichen Konzerten kommen im Schnitt 70 Zuschauer. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Kino im Kloster

In Kloster Beuerberg läuft der "Sommernachtstraum" als Film. (Foto: Manfred_Neubauer)

Wer liebt wie, wo, wann und vor allem: wen? Diese Fragen hat William Shakespeare in seinem Lustspiel "Ein Sommernachtstraum" aufgeworfen. Im Kino des Klosters Beuerberg läuft das große Verwirrspiel am Samstag, 8. September, in einer Verfilmung von Michael Hoffman aus dem Jahr 1999 und mit großem Staraufgebot: Michelle Pfeiffer, Kevin Kline, Calista Flockhart und David Strathairn sind ebenso mit von der Partie wie Sophie Marceau, Christian Bale oder Stanley Tucci. Eine kleine Einführung in das Werk gibt Anja Lupfert, die für die kleine Kinoreihe verantwortlich ist und passend zur Kloster-Ausstellung "Das Spiel beginnt" fünf "Filmperlen" ausgewählt hat. Beginn ist um 20 Uhr. Vorab können sich Gäste bei Stella Igl und Maxie Dank mit kleinen Snacks aus der Klosterküche stärken. Der Eintritt ist frei.

Klavier- und Kammermusik

Eine Woche lang haben junge Musiker aus Deutschland, China, Spanien und Belgien mit Markus Kreul an ausgewählten Werken gefeilt, nun präsentieren sie ihre Ergebnisse bei einem Abschlusskonzert im Kloster Benediktbeuern. Am Samstag,8. September, interpretieren die Absolventen des Meisterkurses im Barocksaal Klavier- und Kammermusik von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Schubert und Sergei Rachmaninoff. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Kochbücher binden

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, haben Besucher nicht nur freien Eintritt ins Kloster Beuerberg. Wer selbst kreativ werden möchte, kann sich ein eigenes Klosterkochbuch basteln und damit "Gaumenfreuden lesbar machen", so der Untertitel des Workshops. Eva-Maria Wawatschek zeigt Interessenten, wie sie ein Leporello binden können, in das dann Rezepte geklebt oder handschriftlich übertragen werden. Wer mag, kann die Seiten kunstvoll illustrieren. Der Kurs findet von 11 bis 17 Uhr im Klosteratelier statt, die Materialkosten betragen zehn Euro, Anmeldung unter info@dimu-freising.de

Lesung im Hollerhaus

Lia Schneider-Stöckl lädt in ihr Hollerhaus zu einer Lesung mit Claus Obalski. (Foto: Hartmut Pöstges)

Zum Andenken an die Ebenhauser Mundartdichterin Elisabeth Obalski-Hüfner liest der Schauspieler Claus Obalski am Donnerstag, 13. September, in Irschenhausen aus ihrem Werk. Begleitet wird er im Hollerhaus von der Schäftlarner Stubnmusi. Elisabeth Obalski-Hüfner, Mundartdichterin, Autorin und Verfasserin von mehr als 100 "Betthupferl"-Folgen für den Bayerischen Rundfunk, hätte in diesen Tagen ihren neunzigsten Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass liest ihr Sohn aus ihren Büchern und erzählt aus ihrem Leben. Claus Obalski begann seine Laufbahn als Schauspieler 1977 an den Münchner Kammerspielen, wo er in Dieter Dorns legendärer "Lulu"-Inszenierung an der Seite von Cornelia Froboess spielte. Bald wurde er auch für den Film entdeckt. Zwischen Auftritten in populären Serien wie "SOKO 5113", "Lindenstraße" oder "Dahoam is Dahoam" spielt er immer wieder Theater. Die Lesung im Hollerhaus beginnt um 20 Uhr, um telefonische Anmeldung wird gebeten (Tel. 08178/4408).

Film ab

In Starnberg beginnt an diesem Donnerstag, 6. September, das zwölfte Fünfseen- Filmfestival. Bei der Eröffnungsfeier in der Schlossberghalle läuft der Film "Styx", zu Gast ist die Co-Autorin Ika Künzel. Ein Überblick über das üppige Film- und Begleitprogramm der kommenden Tagen findet sich unter www.fsff.de; dort lasen sich auch "Tageshighlights" abrufen. Zu ihnen zählt etwa die Weltpremiere von Walter Steffens neuem Film "Joy in Iran" (Freitag, 7. September, 19.30 Uhr).