3. Juli 2019, 17:08 Uhr Von Bad Tölz bis Wolfratshausen Acht Tage Kultur

Drinnen oder draußen? Kunst oder Konzert? Die Empfehlungen der SZ-Redaktion für die kommende Woche

Ein Auto erzählt

Perlen der Erinnerung aus Unterhaltung, Musik und Kultur präsentiert Karl-Otto Saur regelmäßig beim Freitagstreff im Alten- und Pflegeheim Ebenhausen. Für die nächste Runde am 5. Juli hat der Film- und Fernsehexperte einen Schatz ausgegraben: den Streifen "In jenen Tagen" aus dem Sommer 1947. "Die Idee entstand noch kurz vor Kriegsende", berichtet Saur. Der bekannte Regisseur Helmut Käutner und der Autor Ernst Schnabel planten, einen Film auf die Leinwand bringen, der an einzelnen Beispielen "das Leben in verwirrenden Zeiten" schildern sollte. Sieben Geschichten trugen sie zusammen. Verbunden werden diese Episoden durch einen außergewöhnlichen Erzähler: "Sie wählten ein Auto für diese Rolle, ein Auto, das seinen zeitweiligen Besitzer durch die chaotischen Zeiten diente." Begonnen wurden die auch technisch schwierigen Dreharbeiten im Sommer 1946, Premiere war ein Jahr später. "Heute ist der Film, der vor allem die Opfer des Dritten Reichs in den Mittelpunkt stellte, in den Archiven verschwunden", sagt Saur. "Doch er bleibt ein einmaliges Dokument der deutschen Filmgeschichte." Der Freitagstreff beginnt um 16 Uhr, Anmeldung unter saur@kontor.de oder Telefon 08178/93 08 19.

Karl-Otto Saur zeigt den Film "In jenen Tagen" aus dem Sommer 1947. (Foto: Hartmut Pöstges)

Auftakt auf der Flussbühne

Eine Uraufführung zum Pre-Opening: Walter Steffen präsentiert seinen neuen Kinofilm "Alpgeister" am Donnerstag, 4. Juli, auf der Flussbühne Wolfratshausen. Zur Premiere bringt der Seeshaupter Regisseur auch das Filmteam und die Protagonisten mit. Zudem spielt die Folk-Rock-Band Irxn. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Offiziell eröffnet wird das Wolfratshauser Flussfestivals, das bis 21. Juli ein breit gefächertes Kulturprogramm an die Alte Floßlände bringt, am Freitag, 5. Juli. Willy Astor und seine Band präsentieren ihr Programm "Sounds of Islands" (20 Uhr, 34 Euro). Am Samstag, 6. Juli, spielen die Well-Brüder aus'm Biermoos auf der überdachten Floßbühne auf (20 Uhr, 34 Euro). Auf eine temperamentvolle Reise nach Lateinamerika will Dominik Halamek das Publikum am Sonntag, 7. Juli, mitnehmen. In seiner "Noche Latino" verbinden sich Tanz, Akrobatik und Musik (20 Uhr, 35 Euro). Weiter geht es mit Toni Bartls Alpin Drums (Dienstag, 9. Juli), den Bananafishbones (Mittwoch, 10. Juli), dem Kabarettisten Maxi Schafroth (Donnerstag, 11. Juli) und der bayerischen House-Formation Loisach Marci (Freitag, 12. Juli). Alle Infos unter flussfestival.wolfratshausen.de

Der neue Dokumentarfilm von Walter Steffen wird auf der Flussbühne an der Alten Floßlände einen Tag vor Beginn des Flussfestivals Wolfratshausen uraufgeführt. (Foto: veranstalter/oh)

Gipsy Swing im Kursaal

Zwei Klarinetten, zwei Gitarren und ein Kontrabass bringen am Freitag, 5. Juli, Gipsy Swing nach Bad Tölz. Zu Gast in der Reihe Zoelch & friends ist diesmal die Münchner Formation Café Caravan. Von 20.30 Uhr an wollen Gastgeber Peter Zoelch, Jürgen Zimmermann (Klarinette), die Gitarristen Knud Mensing und Michael Vochezer sowie Manolo Diaz am Bass ihr Publikum ins Paris der Dreißiger Jahre versetzen. Beginn im Kleinen Kursaal (Vichyplatz 1) ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Peter Zoelch lädt regelmäßig befreundete Musiker zu Auftritten nach Bad Tölz. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Pointenhagel mit Django Asül

Zum hundertjährigen Stadtjubiläum präsentiert Django Asül am Freitag, 5. Juli, sein Programm "Letzte Patrone" in der Stadthalle Penzberg. Von 20 Uhr an darf sich das Publikum auf eine "Ansammlung von Streifschüssen" einstellen, heißt es in der Einladung. Asül punkte mit gut durchdachtem Politik-Kabarett, scharfsinnigen Analysen und hoher Pointendichte. Die Grundthese: Europa gibt es nicht. Django Asül zieht daraus den Schluss: "Raus aus dem Makrokosmos. Rein in den Mikrokosmos." Eintrittskarten in drei Kategorien gibt es in der Buchhandlung Rolles oder unter www.kultur-ticketshop.de/penzberg, die günstigsten kosten 26,30 Euro.

Django Asül zu Gast in der Stadthalle Penzberg (Foto: Veranstalter/OH)

Warmtönender Sommerauftakt

Juliana Koch, Solo-Oboistin bei Sir Simon Rattle, und Galya Kolarova (Klavier) gestalten am Samstag, 6. Juli, das nächste Konzert in der Reihe Meistersolisten im Isartal in Icking. Von 19.30 Uhr interpretieren sie auf dem Podium des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums Werke von Carl Nielsen, Robert Schumann, André Jolivet, Jean Françaix und Antonio Pasculli. Eröffnet wird das Konzert mit den Fantasiestücken op. 2 des dänischen Komponisten Nielsen, der die Oboe eine Vielfalt an Charaktereigenschaften entwickeln und sie in einen lebendigen Dialog mit dem Klavier treten lässt. Mit Schumann und Jolivet folgen romantische und moderne Töne. Welche virtuosen Gestaltungspotenziale in der Oboe stecken, zeigen schließlich Pascullis Opernbearbeitungen. Der kostenlose Einführungsvortrag von Ute Elena Hamm beginnt um 18.30 Uhr. Tickets und weitere Informationen unter www.klangwelt-klassik.de

Juliana Koch, Solo-Oboistin bei Sir Simon Rattle, tritt in Icking auf. (Foto: Veranstalter/oh)

Orgelmatinee in Schäftlarn

Der Münchner Organist und Kirchenmusiker Christian Bischof spielt am Sonntag, 7. Juli, im Rahmen der Reihe "Orgelmatineen im Kloster Schäftlarn" wieder 30 Minuten Orgelmusik aus verschiedenen Epochen. Beginn ist um 14 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Nikolaus Bruhns ("großes" Präludium e-Moll) und Johann Sebastian Bach (Präludium und Fuge Es-Dur BWV 552). Im Anschluss bietet Bischof eine Orgelführung an. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.