Ein 19-jähriger Radler hat am Donnerstagmittag schmerzhaft erfahren, warum man im Straßenverkehr nicht am Handy spielen sollte. Der junge Mann fuhr nach Polizeiangaben in der Wolfratshauser Grubigsteinstraße in das Auto eines 68-Jährigen. Der Mann hatte dort gerade zum Ausparken angesetzt, hielt aber an, um den Radfahrer vorbeizulassen. Nur hatte der nicht bemerkt, dass das Auto mittlerweile leicht in die Fahrbahn ragte. Der Radler musste mit Unterleibsschmerzen in die Klinik nach Harlaching gebracht werden.