9. Juli 2019, 22:11 Uhr Volltrunken in die Loisach gefallen 17-Jähriger bedroht Retter und Polizei

Erst war er betrunken in die Loisach gefallen, im Anschluss beleidigte er die Retter und die Polizei und versuchte, sie zu schlagen: Ein 17-Jähriger ist am Montagabend derart ausgerastet, dass ihn die Beamten zur Ausnüchterung in Gewahrsam nahmen. Nun muss er sich wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung, Widerstand und Sachbeschädigung verantworten.