"Gemütlichkeit wird dort empfunden, wo Bier, Durst und Musik verbunden" - es war ein höchst treffendes Motto, das die Organisatoren des zweiten Wolfratshauser Wirtefests ausgegeben haben. Anzufügen wäre allenfalls, dass sich die Gemütlichkeit ins Unermessliche steigert, wenn die äußeren Voraussetzungen so ideal sind, wie an diesem Samstag: eine milde, spätsommerliche Vollmondnacht und ein Live-Musikprogramm, das seinesgleichen sucht. Der Clou: Das Kulturangebot war für die Besucher kostenlos, dank eines fünfstelligen Zuschusses der Stadt und eines umtriebigen Initiatoren: Stefan Thalhammer, Chef der Chili's Tex-Mex-Bar, der nicht nur mit Blick auf seinen eigenen, vollbesetzten Biergarten zufrieden feststellte: "Es passt alles."

Gefreut hat sich der Wirt vor allem darüber, dass das Publikum altersmäßig so stark durchmischt war. Für die Organisation, die er zusammen mit dem Kulturamt der Stadt bewältigt hat, brauchte Thalhammer gute Nerven, auch was sein eigenes Programm betrifft - ein Musiker der Latin-Band Azucar Cubana war erst wenige Stunden vor Veranstaltungsbeginn aus der Karibik angereist.

Unter den optimalen Bedingungen waren die Wolfratshauser in hellen Scharen auf den Beinen, in der Innenstadt waren die Läden, Biergärten und Lokale durchwegs hoffnungslos überfüllt, Mittelpunkt der Musik-Sause war der professionell bewirtschaftete Marienplatz mit seinen etwa 200 Sitzplätzen. Unmittelbar neben Pfarrkirche und Humplbräu griff die achtköpfige Popband 4+x höchst vernehmlich in die Saiten. Ausgelassene Stimmung herrschte aber auch in den gastronomischen Kleinbetrieben. Selbst dem höchst beengten Café Ratscherl an der Königsdorfer Straße ließ sich noch eine engagiert genutzte Tanzfläche von geschätzt einem dreiviertel Quadratmeter abringen. Dort schmetterte Giuseppe Del Duca inbrünstig italienische Gassenhauer à la "Bella ciao, Bella ciao".

Vor der Flößereigaststätte intonierte eine vierköpfige Formation mit dem bedeutungsschweren Namen "Oans no" etwas schnurrig anmutende, ins Bairische tendierende Stücke, die viel Applaus ernteten, während im Gasthof Löwenbräu die Musiker aufspielten, die das "Woifratshauserische" nahezu gepachtet haben und für sich reklamieren, an der Loisach eine Kultband zu sein: die G'mahde Wies'n. Fast überflüssig zu sagen, dass auch hier keinerlei Durchkommen bis zur Gaststube war. Der Marienplatz war die zentrale Haltestelle für die beiden gelben Nostalgie-Busse aus den sechziger Jahren, mit denen die entlegeneren Events an das Wirtefest angebunden wurden. Allein die Fahrt in dem rumpeligen Gefährt namens "Flaneur" mit seinem dröhnenden Motor war ein besonderes Erlebnis. Im vollbesetzten Zustand musste sich der Flanierer hörbar anstrengen, um den Degerndorfer Berg zu erklimmen. Aber den Shuttle-Dienst mit einem modernen Linienbus zu bedienen? Das wäre nun wirklich nicht gegangen.