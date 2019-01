30. Januar 2019, 22:15 Uhr Volkshochschule Baustilkunde mit Kaija Voss

Die VHS Geretsried bietet im neuen Semester neben Sprachen und Gesundheit Kultur und Soziales

Von der Flughafentour über den Whiskey-Kurs bis hin zur vogelkundlichen Expedition in die Isarauen reicht das Programm der Volkshochschule (VHS) Geretsried im Frühjahrs- und Sommersemester. Interessenten können aus 220 Veranstaltungen wählen.

"Volkshochschule ist so viel mehr als ein Englisch- oder ein Kochkurs", sagt die Leiterin Beate Ruda, "Volkshochschule ist vielfältig bildend, dabei abwechslungsreich, aktuell, unterhaltsam, sozial - für Jung und Alt; ein integraler Bestandteil der demokratischen, politischen und sozialen Bildung."

Wer Lust auf eine neue Sprache hat, wird bei Kursen wie Arabisch oder Tschechisch fündig. Soll der Fokus mehr auf körperlichem Training, innerer Ausgeglichenheit oder auch einem besseren Ernährungsbewusstsein liegen, werden mehr als 60 Veranstaltungen speziell für die Gesundheit angeboten. Für Unentschlossene gibt es bei mehreren Gesundheitswochenenden die Möglichkeit, in Kurse hineinzuschnuppern - darunter Tanz, Yoga und Entspannungsmethoden. Teilnehmer, die keine Zeit für mehrwöchige Kurse haben, können in der Sparte Allgemeinbildung und Gesellschaft unter 24 Einzelveranstaltungen oder Kurzkursen auswählen.

Als Highlight zum Semesterstart nennt Ruda aus dem Bereich Politik und Zeitgeschichte das Referat "Was unsere Gesellschaft zusammenhält" von Christian Boeser-Schnebel in der Stadtbücherei (Dienstag, 26. März, 19 bis gegen 21 Uhr). Dazu erklärt der Referent: "Der 2015 verstorbene Soziologe Ulrich Beck unterscheidet grundsätzlich vier Arten, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt gestiftet werden kann: durch Religion, durch Erwerbsarbeit (Wirtschaftswachstum, Massenkonsum), durch Blutopfer (Konflikt mit äußerem oder innerem Feind) und durch Selbstintegration der Individuen. Da die ersten drei Arten an Bedeutung verloren haben, gewinnt nach Beck die Selbstintegration der Individuen an Bedeutung. Was ist darunter zu verstehen und wie ist diese möglich?"

Mit Blick auf die Europawahl im Mai empfiehlt die VHS-Leiterin einen Besuch in der bayerischen Staatskanzlei unter der Überschrift "Bayern und Europa - eine glückliche Zwangsehe" (1. April). Die VHS Geretsried freut sich über eine Zusage der Staatskanzlei, eine Führung zu erhalten mit anschließendem Gespräch und Diskussionsmöglichkeit zum Verhältnis von Bayern und Europa. Dies sei so sonst nicht üblich, und deshalb sollte der Teilnehmerkreis auch aus mindestens 15 Personen bestehen.

Die VHS Geretsried und die VHS Wolfratshausen laden gemeinsam zu einer Veranstaltungsreihe mit der Architekturhistorikerin Kaija Voss über Baustilkunde "Vom Landkreis in die Welt" (Beginn 13. März, jeweils 19 Uhr, Stadtbücherei Geretsried). Voss sagt dazu: "Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen findet man die Romanik, die Gotik, Renaissance und Barock, Historismus und Jugendstil, das Neue Bauen und die Architektur des 20. Jahrhunderts. Genaues Hinsehen lohnt, um sich eine neue Welt in unmittelbarer Nähe zu erschließen."

Weitere Informationen gibt es online unter www.vhs-geretsried.de