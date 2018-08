29. August 2018, 21:52 Uhr Volksbegehren Unterschriften gegen den Pflegenotstand

Überlastete Pflegekräfte, überfüllte Notaufnahmen, zu wenig Zeit für die Versorgung von Patientinnen und Patienten. Das Problem hat einen Namen: Pflegenotstand. In Bayerns Krankenhäusern fehlen 12 000 Pflegestellen. Mit der Umstellung der Krankenhausfinanzierung und der Einführung von Fallpauschalen wurden Stellen abgebaut, um mit geringeren Kosten größere Gewinne zu generieren. Um das Wohl und die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten und die Beschäftigten im Krankenhaus zu entlasten, startete das Volksbegehren "Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern". Bayernweit sollen nun 40 000 Unterschriften gesammelt werden. Um die Unterschriftensammlung auch in Geretsried und Wolfratshausen zum Erfolg zu führen, sollen die Kräfte aller Organisationen und Einzelpersonen, die hinter den Zielen des Volksbegehrens stehen, gebündelt werden. Zudem sind gemeinsame Aktionen geplant. Zu einem Vernetzungstreffen mit Austausch lädt das Wahlkreisbüro von Andreas Wagner (Die Linke) alle Interessierten herzlich ein. Es findet am Donnerstag, 6. September im Wahlkreisbüro statt (Kirchplatz 1, Geretsried). Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Infos zum Volksbegehren: www-stoppt-pflegenotstand.de.