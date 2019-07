1. Juli 2019, 21:40 Uhr Vivaldis "Sommer" Kiever Orgeltrio in der Petruskirche

Um Vivaldis "Sommer" aus den "Vier Jahreszeiten" dreht sich ein Konzert des Kiever Orgeltrios, das am Freitag, 5. Juli, in der Geretsrieder Petruskirche gastiert. Das Trio wurde 2002 von dem Organisten Ortwin Benninghoff gegründet. Ihm gehören die beiden Violinisten Oleksandr Babintschuk und Oksana Popsuy aus der Ukraine an. Neben Vivaldis Konzert "Der Sommer" spielen die drei Musiker zeitgenössische Kompositionen, die sich mit dem Werk auseinandersetzen. Beginn ist um 19 Uhr, Eintritt frei, Spenden werden erbeten.