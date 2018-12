2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Vivaldi und Händel Was vorher geschah

Ein besonderes Konzert in der Tölzer Johanneskirche führt wirklich auf Weihnachten hin

Von Klaus-Peter Volkmann, Bad Tölz

Mit dem Beginn der Adventszeit haben nicht nur Weihnachtsmärkte und Glühwein Konjunktur, auch Konzerte locken Besucher an. Dabei sind meist "Klassiker" gefragt, wie ein alpenländisches Adventssingen oder Pauken und Trompeten in Bach-Kantaten. Dazu gab es am Vorabend des ersten Advent in der Johanneskirche in Bad Tölz eine hörenswerte Alternative. Der Chor der Kantorei und ein kleines Kammerorchester boten mit den Solisten Anna Morva (Sopran), Rita Kapfhammer (Alt), Nikolaus Pfannkuch (Tenor) und Ludwig Mittelhammer (Bass) unter der Leitung von Dekanatskantorin Elisabeth Göbel ein "Vor-Weihnachtskonzert". Zunächst war das nur relativ selten aufgeführte "Magnificat" von Antonio Vivaldi zu hören, danach der erste Teil des "Messias" von Georg Friedrich Händel.

Vivaldi hatte sein "Magnificat" etwa um 1735 für das Ospedale della Pietà in seiner Heimatstadt Venedig komponiert. Ursprünglich nur ein Armen- und Waisenhaus war das Ospedale zu einer Bildungsstätte erweitert worden, in der Vivaldi für die musikalische Ausbildung - vor allem von Mädchen - zu sorgen hatte. Vielleicht hat nicht zuletzt dieser Umstand zur Komposition seines "Magnificat" geführt, handelt es sich dabei doch um einen Text, bei dem es noch nicht unmittelbar um die Geburt Jesu geht, sondern um das Geschehen vorab - und um Maria, seine Mutter. Wie der Evangelist Lukas schreibt, besucht Maria nach der Verkündigung des Erzengels Gabriel, sie werde den Sohn Gottes gebären, ihre Verwandte Elisabeth. Diese preist, vom Heiligen Geist erfüllt, die werdende Mutter und ihr Kind. Maria stimmt daraufhin einen Lobgesang auf den Allmächtigen an - das "Magnificat".

Vivaldi hat für die kurzen Sätze des Textes ebenso kurze Chor-Nummern und Arien im klassischen Stil der Barockmusik komponiert. Am Beginn steht der hymnische Chorsatz des "Magnificat" - vom etwa 40-köpfigen Chor sauber intoniert und klar artikuliert. Weitere Choreinsätze folgen bei den eher dramatischen Versen des Textes. Eindringlich gelang das "Et misericordia" (Erbarmen), zupackend danach "Fecit potentiam" (machtvoll), das vom gesamten Ensemble einstimmig intoniert wird - und der Schlusssatz "Gloria Patri" mit der kurzen Fuge des "Amen". Die Arien zwischen den Chorsätzen, von Vivaldi vermutlich seinen Schülerinnen zugedacht, boten den Solisten nur wenig Gelegenheit, ihre Gestaltungskraft zur Geltung zu bringen. Gleichwohl beeindruckten die Stimmen von Anna Morva und Rita Kapfhammer in ihren Solo-Arien und im Duett des harmonisch ausgewogenen "Esurientes"

Auch im zweiten Teil ging es zunächst um die Vorgeschichte der Geburt Jesu. Beim Propheten Jesaja finden sich Texte, in denen die Ankunft des Messias vorausgesagt wird. Diese Weissagungen stellte Händel 1741 an den Anfang seines großen Oratoriums und leitete erst danach über zum Weihnachtsgeschehen. Die Entscheidung, diesen ersten Teil des berühmten "Messiah" im englischsprachigen Original aufzuführen, bedarf einer besonderen Anerkennung, kommt so doch im Verbund von Sprache und Musik ein authentischer Klang zustande, wie er mit der deutschen Übersetzung nicht zu erreichen ist.

Von Beginn an überzeugte der Chor mit einem runden, harmonischen Gesamtklang, sauberen Koloraturen und gelungener Intonation auch in hohen Lagen. Hier hatten nun auch die Solisten mehr Gelegenheit, ihre Ausdruckskraft unter Beweis zu stellen. Nikolaus Pfannkuch und Ludwig Mittelhammer präsentierten feine und doch kraftvolle, bei Bedarf auch hoch dramatische Oratorienstimmen. Mit opernhafter Dramatik beeindruckten Kapfhammer, etwa in der Arie "But who may abide", und Morva mit strahlendem Sopran in der Verkündigungsszene. Bei ihrer nachfolgenden Koloraturarie "Rejoice" hatte sie - im Gegensatz zum Sologeiger - offenbar auch keinerlei Probleme mit der vielleicht etwas zu raschen Tempovorgabe der Dirigentin. Vor der Fuge des Schlusschors schließlich die wohltuende Rückkehr zur inneren und äußeren Ruhe im ausgewogenen Duett der Damensoli ("He shall feed").

Das engagierte Kammerorchester entsprach den Erwartungen leider nur bedingt. Mit der Minimalbesetzung eines Streichquartetts, ergänzt um Kontrabass, Orgelpositiv und nur gelegentlich benötigten Holzbläsern (Oboen und Fagott) entstand ein Bass-lastiges, teilweise zu Schärfen neigendes, dünnes Klangbild, das dem von Händel opernhaft entworfenen "Messiah" nur ansatzweise gerecht wurde. Auch im Hinblick auf den stattlichen Chor wäre eine etwas größere Streicherbesetzung (Violinen) sicher vorteilhaft gewesen.

Trotzdem, kräftiger Beifall in der gut besuchten Johanneskirche belohnte die Mitwirkenden für ein insgesamt gelungenes Konzert - und die Gelegenheit, sich auf Weihnachten einzustimmen, ohne das Fest musikalisch schon vorwegzunehmen.