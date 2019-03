26. März 2019, 22:16 Uhr Violinkonzert von Mendelssohn-Bartholdy Verlosung: Matinee der Meisterwerke

Das Violinkonzert in e-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy war von Anfang an eines der größten Erfolge des Komponisten und erfreut sich bis heute bei Publikum und Musikern großer Beliebtheit. Fast alle bedeutenden Geigerinnen und Geiger hatten und haben es im Repertoire, und auch der junge Solist Simon Luethy, der das Konzert in der "Matinee der Meisterwerke" am Sonntag, 14. April, 11 Uhr, im Herkulessaal der Residenz interpretieren wird, zählt es zu seinen Lieblingsstücken. Die Kammerphilharmonie dacapo wird in der letzten Sonntagsmatinee in dieser Saison im Herkulessaal durch Instrumentalisten des Apex Orchestra Taiwan verstärkt, deshalb steht wieder ein großes sinfonisches Werk auf dem Programm: Die vierte Sinfonie von Johannes Brahms. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 27. März, in der Zeit von 9.45 Uhr bis 9.55 Uhr unter Telefon 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Wie heißt der Solist an der Geige? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eintrittskarten gibt es zu kaufen unter www.kammerdacapo.de, www.reservix.de, Telefon 52 03 21 48, und an der Tageskasse.