20. Januar 2019, 21:56 Uhr Violinkonzert Solozbova in der Loisachhalle

Maria Solozobova, eine der führenden Violin-Virtuosinnen, kommt nach Wolfratshausen. Sie gibt am Freitag, 1. März, zusammen mit der Neuen Philharmonie München von 20 Uhr an ein großes Symphoniekonzert in der Loisachhalle. Unter der Leitung von Chefdirigent Fuad Ibrahimov spielen die Musiker das Tschaikowsky-Violinkonzert sowie dessen 6. Symphonie Pathetique. Es handelt sich um ein Benefizkonzert, die Erlöse daraus sollen der Initiative "Kinder in Not" sowie dem Lionsclub Wolfratshausen/Geretsried zugute kommen. Karten über München Ticket, Telefon 089/54818181.