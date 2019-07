30. Juli 2019, 21:41 Uhr Viele Hilfsprojekte Nähzentrum, Aids-Projekt und ein Heim für Slum-Kinder

Der Verein "Premadhara" auf Königsdorf hilft seit 20 Jahren Tsunami-Opfern in Indien. Seine Arbeit ist so notwendig wie eh und je

Von Wolfgang Schäl, Königsdorf

Kindern liebevolle Zuwendung zu schenken und ihnen eine stabile berufliche Perspektive für die Zukunft zu geben, das sind die wichtigen Ziele, denen sich der Königsdorfer Indienhilfe-Verein "Premadhara - Strom der Liebe" auch im 20. Jahr seines Bestehens verschrieben hat. Wie aus dem aktuellen Bericht der Vorsitzenden Eva Linz hervorgeht, ist es wieder gelungen, auf dem Subkontinent mit Hilfe von Förderern und Spendengeldern und durch die Unterstützung des indischen Projektpartners die gesteckte Erwartung zu erfüllen: Die Folgen der großen Armut zu lindern. Denn die Bevölkerung von Teilen Indiens leidet nach wie vor an den Folgen der letzten Tsunami-Katastrophe und dem damit verbundenen Rückgang des Fischbestandes.

In dieser Notsituation werden viele Kinder in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse gedrängt. "Es fehlt an Bewusstsein, angemessener Erziehung und moralischem Fundament", beklagt Premadhara-Chefin Eva Linz. Durch die Arbeit des Vereins und seiner Förderer habe man trotzdem viel erreichen können - durch Hausbesuche, persönliche Kontakte sowie durch die berufliche Schulung von Frauen, Müttern und Witwen, durch informative und erzieherische Veranstaltungen in verschiedenen Dörfern. Besonders viel Zuwendung und Aufmerksamkeit wird vor allem jenen zuteil, die notbedingt schon dabei sind, in die Kriminalität abzugleiten.

Zwischen 700 und 800 Kinder hat der Verein "Premadhara" aus Königsdorf in den vergangenen Jahren durch seine Projektarbeit in Indien aus prekären Arbeitsverhältnissen befreien können. (Foto: Privat)

Die Projekttätigkeit reicht nach Linz' Bericht jedoch über die schulischen und berufsbildenden Maßnahmen hinaus, denn es müsse "an der Wurzel angesetzt werden", um überhaupt Erfolge verzeichnen zu können. Man habe für die Arbeit "einen wunderbaren Partner", der aufgrund seines humanitären Engagements schon zahlreiche Preise erhalten habe, darunter den Internationalen Preis für Humanitäres Engagement und den Mutter-Teresa-Preis.

Die Arbeit des Partners ziele auf die ganzheitliche Lösung der gesellschaftlichen Probleme ab und trage dank seiner Vielseitigkeit auch zum Erfolg des Premadhara-Engagements bei. Jedes dieser Vorhaben sei somit "ein Produkt zahlreicher Hintergrund-Projekte". Dazu gehöre ein kompletter Mitarbeiterstab, den der Verein vollständig finanzieren könne. Ein Teil des Erfolgs sei aber auch den knapp gehaltenen Kalkulationen zu verdanken, die gewährleisteten, dass mit relativ geringen Mitteln viel zukunftsorientiert bewirkt werden könne.

"Jede Spende kommt zum Einsatz für eine gesicherte Zukunft von rund 700 Kindern von Tsunami-Opfern aus neun Dörfern", erklärt Linz. Unter anderem gehe es um die Wiedereingliederung aus der Kinderarbeit heraus in Schulen, um Lernspiele zur Charakterbildung. Um die Lage der Kinder zu verbessern, wurde ein Nähzentrum mit 16 elektrischen Näh- und Strickmaschinen sowie ein Projekt für 85 an Aids erkrankte Kinder unter Einbeziehung der jeweiligen Dorfgemeinschaften eingerichtet, darüber hinaus ein Heim für 58 Straßen- und Slumkinder sowie eine Ausbildungswerkstatt, in der die Kinder den Umgang mit Computern und das Schneidern erlernen können. Einige der größeren Jungen besuchen Linz zufolge bereits ein Hochschul-College.

Seit 20 Jahren besteht der Indienhilfe-Verein jetzt schon. (Foto: oh)

Beachtlich ist auch die Bilanz der vergangenen Jahre: Weit mehr als 800 Frauen, Mütter und Witwen wurden laut Linz bisher ausgebildet, 700 bis 800 Kinder aus der Abhängigkeit von Arbeitgebern befreit, mehrere hundert Mädchen vor Ausbeutung und sexuellem Missbrauch bewahrt. Die Bemühungen des Königsdorfer Vereins und seines Kooperationspartners werden längst auch auf Indiens Regierungsebene anerkannt und unterstützt. So bekommen Mädchen und Frauen nach Abschluss ihrer Ausbildung inzwischen einen Gewerbeausweis, eine kostenlose Lebensversicherung und medizinische Vergünstigungen.