9. September 2018, 22:04 Uhr VHS Geretsried Start ins Herbstsemester

Neues Programm liegt vor - Anmeldungen jetzt möglich

Von gesunder Ernährung und intensiven Sportangeboten über Sprachintensivkurse bis hin zu selbst gemachter Kosmetik oder einem Hackbrettkurs: Das Programm der Volkshochschule (Vhs) Geretsried verspricht für das Herbstsemester 2018 Abwechslung. Zum Semesterbeginn stellten es die Verantwortlichen kürzlich vor. "Bunt und vielfältig beschreibt unser Programm am besten", erklärt Volkshochschulleiterin Beate Ruda.

Das Angebot umfasst insgesamt 224 Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprache und Beruf. Etwa 25 Veranstaltungen richten sich an Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern. Bis zu 60 Kurse und Vorträge fallen unter die Kategorie "Halbzeit plus" und sollen auch ältere Bürgerinnen und Bürger ansprechen. Einige Kurse richten sich nur an Frauen und Mädchen wie etwa die Angebote zur Selbstverteidigung. Neu sind im Herbst die zwei Kursreihen Gesundheit am Wochenende sowie der Sonntagsbrunch. "Hier geht es darum, dem Alltag bei einem leckeren Brunch zu entfliehen, gleichzeitig Wissenswertes in Form von Vorträgen zu erfahren oder auch in Angebote der Vhs hinein zu schnuppern", sagt Ruda. Klassische und gern besuchte Kurse wie das Wirbelsäulen- und Kreislauftraining sowie die Skigymnastik gehören ebenfalls wieder zum Repertoire, ebenso die begehrten Aqua-Fit-Kurse.

Intensiviert wird im kommenden Semester die Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Geretsried. Das Ziel: gemeinsame Veranstaltungen, die oftmals sogar gebührenfrei angeboten werden können wie "Filmeabende, Märchenabende für Erwachsene oder etwa auch ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen", so Björn Rodenwaldt, der Leiter der Stadtbücherei. Eine komplette Übersicht gibt das neue Vhs-Programmheft. Es liegt zum Mitnehmen im Rathaus Geretsried und der Stadtbücherei Geretsried bereit. Weitere Informationen gibt es zudem online unter www.vhs-geretsried.de. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Mitarbeiter der Vhs stehen zur Verfügung unter Telefon 08171 / 529 144 oder per E-Mail an info@vhs-geretsried.de