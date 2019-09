Die Geretsrieder sind dabei: In diesem Jahr feiern die deutschen Volkshochschulen (VHS) ihr 100-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, das auf die Weimarer Verfassung von 1919 zurückgeht. Im Umkreis ist die VHS Geretsried die einzige, die aktiv mitmacht.

Für die Einrichtungen in Wolfratshausen, Bad Tölz und Penzberg sei die Veranstaltung mangels Manpower nicht zu stemmen gewesen, so der Tenor der jeweiligen Leitung. "Es war leider zu kurzfristig, ich habe die Leitung erst vor ein paar Monaten übernommen", sagt etwa Marcus Stiegler von der VHS Bad Tölz. "Wir hätten gerne mitgemacht, aber wir haben einfach zu wenig Leute", bedauert auch die Wolfratshauser Kollegin Christine Hohnheiser. "Wir sind froh, wenn wir das normale Programm hinkriegen." Für die Volkshochschulen, die nicht in kommunaler Trägerschaft sind, seien solche Großveranstaltungen schwer zu organisieren. In Penzberg hat man sich entschieden, auf die "Lange Nacht der Volkshochschulen" zu verzichten und stattdessen alle Kräfte für die "Lange Nacht der Demokratie" am 11. Oktober zu bündeln.

Die VHS Geretsried öffnet dagegen am bundesweiten Feier-Tag, Freitag, 20. September, ihre Türen. Von 18 Uhr an können Besucher in verschiedene Kurse hineinschnuppern. Neben Yoga, dem HIIT-Training (High Intensity Intervall), einem Tango-Workshop, Kreativ-Tanz, Afrikanischer Trommelmusik und Origamifalten gibt es eine humorvolle Einführung in die bairische Sprache mit dem Geretsrieder Gymnasiallehrer Karl Wilhelm. Die Kurse dauern etwa eine Dreiviertelstunde und finden in der Stadtbücherei Geretsried, in der Musikschule und in der Aula der Mittelschule in der Adalbert-Stifter-Straße statt.

Zuschauen, zuhören und mitmachen kann man kostenlos und ohne Anmeldung. Die Besucher sollen sich aber nicht nur von der Vielfalt des Angebots inspirieren lassen, gleichzeitig soll auch der gesellschaftliche Dialog gefördert werden. Die VHS will daran erinnern, dass unter ihrem Dach seit jeher Menschen verschiedener Herkunft und unabhängig von Geschlecht und Alter gemeinsam lernen. Deshalb hat Leiterin Beate Ruda auch die städtische Asylkoordinatorin Suzan Jarrar eingeladen, die von ihrer Arbeit erzählt, sowie einen kleinen Arabisch-Kurs ins Programm genommen. "Damit man sich mal vorstellen kann, wie es ist, wenn man in ein anderes Land kommt und nichts versteht, aber plötzlich alles verstehen soll",sagt Ruda. Ein Mitternachtsbuffet beschließt den Abend.

Artikel 148 der Weimarer Verfassung nahm den Staat in die Pflicht und forderte ihn auf, die Erwachsenenbildung zu fördern. Das löste in ganz Deutschland eine Gründungswelle der Volkshochschulen aus, mit dem Ziel, die breite Bevölkerung besser zu bilden, die zuvor wenig Chancen auf Wissenserwerb hatte. Zum 100-jährigen Bestehen laden die Volkshochschulen bundesweit zur "Langen Nacht der Volkshochschulen".

www.vhs-geretsried.de