26. März 2019, 22:16 Uhr VHS Geretsried Filmabend nicht nur für Eltern

Die Volkshochschule (VHS) Geretsried hat jetzt im dritten Semester Dokumentarfilme im Programm. Sie werden in der weitläufigen Stadtbibliothek gezeigt. VHS-Leiterin Beate Ruda sagt, sie wolle gezielt ein jüngeres Publikum ansprechen. Denn bei allen Volkshochschulen liege der Altersdurchschnitt von zwei Dritteln der Teilnehmer bei 50 plus. Am Freitag, 29. März, 19 bis 21.30 Uhr, zeigt die VHS den Film "Kindheit" der norwegischen Autorin und Regisseurin Margreth Olin - "etwas für Eltern", wie Ruda hofft. Der Film dokumentiert einen Blick auf Kinder, die sich entfalten können: "Sie spielen, basteln, feiern Geburtstag, tragen ihre Konflikte aus - immer liebevoll begleitet von den Erzieherinnen und Erziehern, die eben gerade nicht erziehen." Ein stiller Protest sei ihr Film, sagt Olin: "Still vielleicht, aber äußerst wirksam." Man sehe Erziehung danach mit anderen Augen. Als nächstes hat Ruda für 17. Mai "More than Honey" vorgesehen, den Film über das Bienensterben. Zwei Geretsrieder Imker stehen anschließend für eine Diskussion bereit: Richard Neumeier und Frank Menert. Die Gebühr für die Filme beträgt jeweils drei Euro.