2. Juni 2019, 21:51 Uhr "Verwerflicher Diebstahl" Polizei fahndet nach Rollator-Dieb

Ein bisher unbekannter Täter hat einer 82-jährigen Waldramerin den Rollator gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Mittwoch und Samstag vergangener Woche. Der Rollator hatte im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Rothbachstraße gestanden. Der Diebstahl sei "aus moralischer Sicht besonders verwerflich, da die Geschädigte ohne ihren Rollator das Haus nicht mehr verlassen kann", heißt es im Polizeibericht. Ein neuer Rollator müsse erst beantragt werden, so dass es noch einige Zeit dauern werde, bis die 82-Jährige wieder aus dem Haus könne. Sollte sich jemand einen Scherz erlaubt haben, sei er angehalten, "den Rollator auf schnellsten Wege wieder an seinen angestammten Platz zurückzubringen".