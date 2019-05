9. Mai 2019, 22:10 Uhr Verwaltungsrat der Stadtwerke informiert sich Schwimmer müssen pendeln

Wenn das Penzberger Wellenbad im Sommer abgerissen wird, können die Vereine ihre Kurse woanders anbieten

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Es gibt noch einiges zu erledigen, bis die Abbrucharbeiten am Wellenbad in Penzberg beginnen können. Über den aktuellen Sachstand hat Jens-Wilhelm Brand von der Firma Constrata den Verwaltungsrat der Stadtwerke nun informiert. Brand managt im Auftrag des Kommunalunternehmens den Bau des neuen Familienbades an der Seeshaupter Straße. Man liege im Zeitplan, berichtete der Experte. Der Abriss werde wie geplant Ende Juli beginnen. Gute Nachrichten gab es für die Vereine und Kursanbieter, die für ihre Aktivitäten eine Ausweichmöglichkeit während der etwa dreijährigen Bauzeit brauchen. Ulrike Franz, die bei den Stadtwerken zuständig für das Schwimmbad ist, konnte vermelden, dass es für alle Schwimmzeiten in anderen Bädern gebe. Doch nicht alle Vereine und Anbieter sind mit diesem Angebot glücklich.

Schwangerenschwimmen, Babyschwimmen, Kleinkinderschwimmen, Aquajogging, Seniorengymnastik, Reha-Verein, Wasserwacht und die Schwimmgesellschaft Oberland (SGO) - für sie alle hat Franz Ersatzwasserflächen aufgetan. Das Hallenbad In Bad Tölz ist ebenso dabei wie das Alpsitzbad in Garmisch, das Kristall-Trimini in Kochel, der Wellenberg in Oberammergau, die Hallenbäder in Geretsried und Weilheim oder das "Plantsch" in Schongau. "Wider Erwarten hat sich dann doch viel ergeben", sagte Franz. Bei einem Gespräch mit den Betroffenen indes stellte sich heraus, dass diese das Angebot an Schwimmzeiten in anderen Bädern bei Weitem nicht so goutierten, wie sich das die Stadtwerke vorgestellt hatten. Für die Anbieter des Babyschwimmens geht es etwa um die Wassertemperatur in anderen Bädern, die nicht passt. Die SGO, aus deren Reihen das letztlich erfolglose Bürgerbegehren gegen den Wellenbad-Abriss initiiert wurde, erwarte, dass sie in einem anderen Schwimmbad eins zu eins ihr Trainingsprogramm durchziehen könne, berichtete Sportreferent Thomas Keller (SPD). "Die Erwartungshaltung ist da groß", sagte er. Franz ergänzte: Im Alpspitzbad in Garmisch sei man regelrecht enttäuscht gewesen wegen der geringen Nachfrage. Jedenfalls wollten die meisten ins Trimini. Was bei den Verwaltungsräten die Frage aufwarf, ob in Kochel so viele Schwimmzeiten für die Penzberger überhaupt angeboten werden können. Die genauen Modalitäten müssten die Vereine und Anbieter mit den Bäder-Betreibern selbst aushandeln, so Franz.

Auch wenn es nicht in den Aufgabenbereich der Stadtwerke fällt, thematisierte Verwaltungsrat und SPD-Stadtrat Adrian Leinweber die geplante finanzielle Unterstützung der Vereine beim Transport zu den Ausweichsportstätten. Dieser Zuschuss soll hauptsächlich Penzberger Kindern zugute kommen. Von der SGO erhoffen sich die Stadträte mehr Flexibilität, etwa durch das Aufteilen von Kursen. Da viele Mitglieder aus dem Bereich Murnau kämen, könnten die jungen Schwimmer doch im näher gelegenen Alpsitzbad trainieren statt im Trimini. "Sechs Bäder wollen die SGO aufnehmen. Da darf sie nicht so g'schleckert sein", sagte die Vorsitzende Elke Zehetner. Über die Höhe der Förderung wird der Stadtrat noch im Mai entscheiden. Die Vereine erwarteten diesen Beschluss ungeduldig, sagte Keller.

Wie bei allen Neubauprojekten in der Stadt ist auch der Penzberger Untergrund ein Thema. Derzeit läuft die sogenannte Bergsicherung auf dem Schwimmbad-Areal. Zwei Kohleflöze werden auf ihre Stabilität hin untersucht. Eine Stelle könnte laut Brand Probleme bereiten und müsste eventuell verfüllt werden. Komplex sei die Planung, was Stromleitungen und ähnliches betreffe. So müssten eine neue Trafostation gebaut und neue Leitungen verlegt werden. Sonst würde beim Abriss des Wellenbads das Licht in der daneben liegenden Turnhalle ausgehen. Im März 2020 soll der Rohbau für das neue Familienbad beginnen.